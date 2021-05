Estreia da GetNinjas; Bill Gates deixa a Microsoft e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira (17) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

GetNinjas estreia; balanço de Méliuz, Rede D'Or e o que move o mercado

Bolsas internacionais iniciam semana em queda, após apresentarem forte recuperação no último pregão na sexta

Bill Gates deixa Microsoft durante investigação de relação extraconjugal

A Microsoft investiga um relacionamento amoroso entre bilionário Bill Gates e uma funcionária da empresa

CPI da Covid-19: nesta semana tem o tão aguardado depoimento de Pazuello

Por decisão do STF, o ex-ministro da Saúde tem o direito de ficar calado em perguntas que possam incriminá-lo

Facebook quer crianças no Instagram. Pais vão deixar?

O Facebook precisará convencer muitos pais céticos ao planejar uma versão infantil do Instagram, seu principal aplicativo de compartilhamento de fotos, um projeto que a empresa de Mark Zuckerberg quer tirar do papel logo

Dólar, ouro ou cripto: qual o melhor escudo para seus investimentos?

Escolher ativos que se comportem de forma diferente dos principais produtos da carteira é essencial para proteger o investidor em momentos de . Entenda as razões

Dólar: um “caixa” de US$ 30 bilhões pode mudar a trajetória do câmbio

Exportadoras mantêm dólares no exterior para gestão de dívidas e portfólio; moeda pode voltar ao Brasil para investimentos estratégicos ou reserva de contingência

Plano de saúde não deve ter novo reajuste agora. Mas prepare-se em 2022

Vera Valente, diretora-executiva da Fenasaúde, que representa 40% das operadoras, alerta que sequelas físicas e mentais da Covid em pacientes podem gerar forte impacto no sistema

Sanofi anuncia resultados positivos de sua vacina contra covid

Os resultados dos testes em fase 2 mostram que a administração da vacina "induz a produção de altas concentrações de anticorpos"

Gestores reduzem apostas em emergentes e Brasil fica de fora dos favoritos

Mercado ainda vê boas oportunidades em países em desenvolvimento, mas seletividade aumenta

Política e mundo

Senadores articulam convocação de braço-direito de Pazuello

CPI da Covid vota nesta terça-feira, 18, requerimento para ouvir o ex-secretário- executivo Antônio Elcio Franco

IGP-10 tem alta de 3,24% em maio com impulso do atacado

Com isso, o índice agora acumula alta de 12,70% no ano e de 35,91% em 12 meses

Reino Unido reabre a economia nesta segunda

A partir desta segunda-feira, 17, os britânicos poderão fazer uma série de atividades coletivas até então proibidas por causa da pandemia

China quer mediar negociações entre Israel e Palestina

Os bombardeios continuaram em Gaza na madrugada desta segunda-feira (17). Em uma semana, quase 200 mortes foram confirmadas

Enquanto você desligou…

MC Kevin morre após cair do 11º andar de hotel no Rio

O funkeiro chegou a ser levado em estado muito grave ao hospital municipal Miguel Couto, no Leblon (zona sul), mas não resistiu

Mexicana vence Miss Universo e brasileira fica em 2º lugar

A mexicana Andrea Meza, de 26 anos, terminou em primeiro, seguida da brasileira Julia Gama e da peruana Janick Maceta

42 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

A EXAME preparou uma lista com cursos e eventos que serão disponibilizados online ao longo desta semana de maio para ajudar quem tem ou quer começar um negócio

Amazon tem mais de 70 vagas com home office para time internacional

Na maioria das vagas, não é obrigatório ter formação universitária ou técnica, mas quase todas pedem por inglês fluente

Elon Musk sinaliza que Tesla pode vender tudo o que tem de bitcoin

Fundador da montadora de carros elétricos responde comentário que diz que a empresa poderia se desfazer de tudo o que comprou da criptomoeda

Agenda

Nesta segunda-feira (17), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil.

Frase do dia

"O que nos parece uma provação amarga pode ser uma bênção disfarçada" – Oscar Wilde.

Abertura de mercado

Ouça um rápido resumo das principais notícias e destaques do Brasil e do mundo em uma curadoria especial do time da Exame. Apresentação por Lucas Agrela.