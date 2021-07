Estreia da Multilaser, Magalu, Agrogalaxy, BCE e o que mais move o mercado

O mercado internacional ensaia mais um pregão de alta nesta quinta-feira, 22, com as bolsas da Europa e os índices futuros americanos operando no campo positivo nesta manhã. Com as discussões sobre impactos da variante delta se tornando cada vez mais marginais no mercado, as atenções seguem com a agenda de resultados do segundo trimestre e com o Banco Central Europeu (BCE), que definirá sua taxa de juros nesta manhã.

A expectativa é de que mantenha sua taxa de juros zerada e a taxa de facilidade permanente de depósito negativa em 0,5%. O da presidente do BCE, Christine Lagarde, está previsto para às 9h30. No mercado, espera-se uma abordagem expansionista em suas falas, o que, na visão de analistas do banco europeu ING, deve manter o dólar pressionado para cima em relação ao euro.

Mesmo com a alta das bolsas de valores, o mercado de câmbio segue cauteloso nesta semana, com investidores aumentando posições defensivas em dólar. Nesta manhã, a moeda americana sobe contra divisas emergentes, enquanto é negociada próxima da estabilidade frente a seus pares desenvolvidos.

Além da decisão de juros na Europa, no radar do mercado global estão os pedidos semanais de seguro desemprego. Divulgados tradicionalmente nas quintas, o dado de hoje deve revelar 350.000 pedidos, segundo o consenso de mercado, renovando o menor patamar desde o início da pandemia. Na última semana, foram registrados 360.000 pedidos.

Estreia da Multilaser

No Brasil, a agenda de oferta de segue aquecida. Após levantar cerca de 2,2 bilhões de reais em oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), as ações da Multilaser estreiam nesta quinta na B3 sob o MLAS3. Na oferta, os papéis saíram a 11,10 reais.

Uma das maiores fabricantes de produtos eletrônicos do país, a Multilaser será a 9ª de tecnologia a listar seus papéis na brasileira neste ano. Com o setor dominando os IPOs deste ano, o número de empresas de tecnologia listadas na B3 já supera o de bancos.

IPO da Agrogalaxy

Está prevista para esta quinta a precificação do IPO da Agrogalaxy. Com faixa indicativa entre 13,75 e 16,5 reais, a empresa pode levantar cerca de 500 milhões de reais.

Do ramo de insumos agrícolas, a Agrogalaxy espera utilizar até 40% do dinheiro obtido na B3 para aquisições, outros 20% devem ir para a modernização de suas unidades de produção. Caso a oferta seja consumada, suas ações devem estrear na segunda-feira, 26, sob o ticker AGXY3.

Follow-on do Magalu

Com planos agressivos de expansão de sua rede de de distribuição e do número de lojas até 2023, o Magazine Luiza (MGLU3) irá precificar nesta quinta sua oferta subsequente (follow-on, na sigla em inglês) de 150 milhões de ações. Considerando o do último fechamento, de 23,36 reais por ação, a empresa pode levantar até 3,5 bilhões de reais na oferta.