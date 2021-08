ETF com alta de 267% em 2021 perde o brilho; entenda

Um fundo de índice caro impulsionado tanto pelo boom das commodities quanto pelo caos da cadeia de suprimentos está perdendo milhões em ativos, um sinal de fadiga dos investidores depois que apostas atreladas à inflação bateram recordes no início do ano.

Mesmo com ganho acima de 9% este mês - em comparação com a queda de 1% do índice Bloomberg Commodity Spot, o ETF Breakwave Dry Bulk Shipping (BDRY) não recebe dinheiro novo desde o início de julho.

Os ativos totais caíram para cerca de US$ 92 milhões em relação ao pico de US$ 121 milhões em maio, segundo dados compilados pela Bloomberg.

O produto perde apelo mesmo com a aceleração da atividade econômica global enquanto o coronavírus continua a causar estragos nas cadeias de suprimentos, com um dos portos mais movimentados do mundo parcialmente fechado esta semana.

Em teoria, o fundo que rastreia o do transporte de matérias-primas a granel deveria estar em expansão. Mas, como muitas commodities, o rali do ETF no início do ano trouxe enormes ganhos, e o fundo acumula alta de 267% em 2021. Investidores podem estar relutantes em apostar em mais retornos, especialmente em um fundo que cobra comissão de 1,85%.