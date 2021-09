ETF de Small Caps criado pelo BTG faz estreia na bolsa

As negociações do ETF Small B3 Fundo de Índice começaram hoje na de valores sob o ticker SMAB11. Ao de 10 reais a cota, o ETF ainda não registrou negócios no começo do pregão de hoje, mas já está disponível para investidores que queiram exposição passiva ao universo de 129 companhias de pequena capitalização de mercado, as small caps.

O ETF foi criado pelo BTG Pactual. A é de 0,50% ao ano.

Aumente seus rendimentos com ajuda dos especialistas do maior banco de investimentos da América Latina. Abra sua conta no BTG Pactual digital

Em evento que marcou o lançamento do ETF na bolsa, Afonso Rossatto, superintendente de relacionamento com clientes, destacou que o produto "é mais uma alternativa para os investidores que desejam e exposição a um grupo de empresas com elevado potencial de crescimento".

Allan Hadid, sócio e deputy CEO da BTG Asset Management, também destacou a relevância desse tipo de produto para diversificação da carteira e a facilidade que ele proporciona no acesso seguro ao universo das pequenas empresas da bolsa.

Atualmente, a B3 conta com 46 ETFs ligados a diversos índices de mercado no Brasil e no exterior, dos quais quatro (incluindo o SMAB11) são atrelados ao SMLL, o índice de small caps.