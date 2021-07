Eventos para empreendedores; reabertura da Inglaterra e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias para começar esta segunda-feira,19, bem informado:

Petróleo, Oi, Vale, Americanas, Desktop e o que mais move o mercado

Índices de caem em meio à aversão ao risco; investidores buscam proteção em dólar e em títulos americanos

Inglaterra levanta quase todas as restrições sanitárias contra a covid-19

Desde a 0h local, estádios podem voltar a funcionar com capacidade máxima, casas noturnas podem aceitar mais pessoas e pubs podem retomar o serviço de bar

26 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

A EXAME preparou uma lista com cursos e eventos que serão disponibilizados online ao longo desta semana para ajudar quem tem ou quer começar um negócio

1 em cada 3 brasileiros acha que a economia vai melhorar até o fim do ano

Pesquisa EXAME/IDEIA aponta que o otimismo com a economia é maior nos grupos que apoiam o presidente Jair Bolsonaro, mas é pior que em países onde a vacinação está mais acelerada

Conheça as startups da aviação brasileira

Quatro novas companhias aéreas prometem desafiar o domínio de Azul, Gol e Latam sob os céus do Brasil em meio ao pós-pandemia. Elas vão conseguir?

Cerbasi: educação e questionamento evitam a manipulação do investidor

Para o consultor financeiro e escritor de best-sellers de finanças, o crescimento das redes sociais e dos influenciadores digitais trouxe escala para as aplicações financeiras, mas impõe armadilhas para os investidores

Raio X Anbima: pandemia abriu fosso entre investidor das classes A, B e C

Pesquisa ANBIMA identifica poupança forçada dos mais ricos porque não conseguiram gastar

São Paulo tem oito pontos de vacinação contra covid no metrô e na CPTM

Postos funcionam de segunda a sexta, das 9h30 às 17h

Bolt se torna embaixador de cerveja da Ambev: 'precisamos curtir a vida'

Em entrevista à EXAME, Usain Bolt comenta a parceria como embaixador da cerveja 'low-carb' Michelob Ultra, da Ambev

QuintoAndar inicia cadastro de imóveis na região Norte nesta segunda-feira

Com a adição de Manaus e Belém no portfólio, a startup de aluguel de imóveis chega a 42 cidade no país

Estágio e trainee: Elo, Camil, GM, Mondelez e mais 38 empresas com vagas

Está pronto para dar o primeiro passo de uma carreira de sucesso? Veja as oportunidades de estágio e trainee com inscrições abertas

Joint venture SUBA MSK chega para fortalecer marca e influência de músicos

A SUBA e Musickeria se unem para criar a SUBA MSK. No portfólio há artistas como Zé Felipe, Virginia Fonseca, Michele Andrade e Diogo Nogueira

Política e Mundo

Corrida por recursos do Pronampe faz demanda atingir R$ 200 bilhões

Pequenas empresas buscam crédito para quitar dívidas e até mesmo para , à espera da retomada da economia com o avanço na vacinação

Melbourne estende confinamento por surto da variante Delta na Austrália

Cerca de de 12 milhões de pessoas se encontram sob confinamento nas duas principais cidades da Austrália, Melbourne e Sydney

FIFA estuda quatro mudanças que podem revolucionar o futebol

Ao todo são quatro mudanças, que podem ser implementadas nos principais campeonatos mundiais, inclusive no Brasil

Contra impeachment, Lira articula semipresidencialismo

Disposto a esvaziar a pressão para autorizar o impeachment de Jair Bolsonaro, presidente da Câmara articula com aliados a mudança no sistema de governo

Estudo indica operadora com melhor serviço de internet do Brasil

As operadoras Claro, Vivo, TIM e Oi tiveram seus serviços avaliados no país durante o segundo trimestre de 2021; veja rankings

As 10 cidades com internet mais rápida do Brasil no segundo trimestre

Veja quais são as cidades brasileiras que tiveram melhor desempenho em velocidade de internet entre abril e junho deste ano

