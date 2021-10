Evergrande evita calote ao fazer pagamento de última hora

O China Evergrande Group parece ter evitado a inadimplência com um pagamento de cupom de bônus de última hora, disse uma fonte nesta sexta-feira, "comprando" mais uma semana para lidar com uma de dívida que paira sobre a segunda maior economia do mundo.

A segunda maior incorporadora imobiliária da China enviou 83,5 milhões de dólares para uma conta fiduciária do Citibank na quinta-feira, disse à Reuters uma pessoa com conhecimento do assunto, permitindo à empresa pagar juros sobre um título denominado em dólares norte-americanos com vencimento em 23 de outubro.

Foi um alívio para investidores e reguladores, preocupados com as repercussões nos mercados globais. O pagamento reforça as garantias das autoridades chinesas de que os credores estarão protegidos.

Ainda assim, a mais endividada companhia do setor imobiliário do mundo --com mais de 300 bilhões de dólares em passivos-- precisará fazer pagamentos de uma série de outros títulos, com o próximo prazo crucial para evitar o calote em 29 de outubro e poucas informações sobre sua capacidade de pagamento.

A Evergrande não respondeu a um pedido de comentário. O Citibank não quis comentar. A fonte não foi autorizada a falar com a mídia e, portanto, não quis ser identificada.