Evergrande faz acordo com um dos credores e ações disparam 40%

A principal unidade da Evergrande, a gigante do setor imobiliário da China, informou ao mercado nesta quarta-feira, dia 22, que negociou um acordo com os detentores de títulos para liquidar os pagamentos de juros de um título doméstico, o que ajudou a acalmar os temores de um default iminente que poderia desencadear uma no país.

O banco central da China também injetou 90 bilhões de yuans (cerca de 14 bilhões de dólares) no sistema bancário, em um sinal de apoio à medida que os mercados financeiros do país se reabriram e se estabilizaram após um intervalo de dois dias para o Festival do Meio do Outono.

Segundo o site especializado Asia Markets, o Partido Comunista da China pode assumir a Evergrande, em uma estatização para impedir uma quebra que poderia causar perdas enormes ao mercado e à economia local.

A Evergrande, com uma dívida acima de 300 bilhões de dólares, está tão entrelaçada com diferentes setores da economia da China -- de investidores de varejo a empresas de infraestrutura que medem a demanda por commodities -- que seu destino e temores de contágio mantiveram os mercados globais de e títulos em suspense.

O Hengda Real Estate Group disse em comunicado que liquidaria o pagamento do cupom nesta quinta-feira, 23, de seu título de 5,8% negociado em Shenzhen em setembro de 2025, acrescentando que o título "já foi resolvido por meio de negociações privadas".

Não forneceu mais detalhes e não estava claro se as negociações sugeriam alguma melhoria na saúde financeira da Evergrande ou progresso em direção a uma reestruturação.

A empresa deve pagar 232 milhões de yuans (cerca de 36 milhões de dólares) em juros sobre o título até amanhã.

A Evergrande não fez menção de um pagamento de juros de bônus de 83,5 milhões de dólares também com vencimento amanhã ou de 47,5 milhões de dólares com vencimento na próxima semana.

Mas o anúncio da Hengda pareceu estabilizar o nervosismo do mercado e os futuros do S&P 500 subiram. Já as ações da Evergrande disparam cerca de 40% na de Frankfurt, já que em Hong Kong, onde são listadas, elas não foram negociadas devido a um feriado.

"Ainda estamos tentando entender o que esse pagamento significa para os outros títulos", disse uma fonte familiarizada com a situação, que não quis ser identificada por não estar autorizada a falar com a mídia.

"Mas imagino que eles gostariam de estabilizar o mercado e fazer outros pagamentos de cupons, dado o exame minucioso."

A Evergrande, que sintetizou o modelo de negócios de empréstimo para construção e já foi o desenvolvedor que mais vende na China.