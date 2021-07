Ex-coordenadora do PNI na CPI; Tóquio em emergência e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (8) para começar o dia bem informado:

IPCA, Iguatemi e Jereissati, Oi e o que mais move o mercado

Principais índices de caem mais de 1% com preocupações sobre retomada da economia global

Como é trabalhar na produção da primeira vacina brasileira contra covid-19

No Dia Nacional da Ciência, saiba mais sobre a produção da ButanVac e conheça 4 funcionários responsáveis pela sua produção no Instituto Butantan

Após prisão na CPI, senadores mantêm depoimentos relacionados a vacinas

Nesta quinta-feira, 8, os senadores vão ouvir Francieli Fantinato, que até esta quarta-feira ocupava o posto de coordenadora-geral do Programa Nacional de Imunização (PNI) do ministério

Japão declara estado de emergência em Tóquio

Duas semanas da cerimônia de abertura da Olimpíada, em 23 de julho, o número de infecções por coronavírus aumenta em Tóquio, com considerável avanço dos casos da variante Delta

FIC, FIA, FII e outras siglas dos fundos que você precisa entender

Na indústria de fundos, as siglas são uma maneira de apresentar algumas informações centrais sobre os produtos

Quer equidade racial em sua empresa? Pacto ESG Racial será lançado hoje

Associação de Promoção da Equidade Racial, com amplo apoio da sociedade civil, lança um novo programa inédito no Brasil para reduzir a desigualdade racial nas empresas

Imóveis: com pressão de custos, preços da Setin subiram 20%, diz CEO

Antonio Setin, fundador e CEO da incorporadora Setin, conta que faltam insumos como aço e até mão-de-obra especializada e que, por essa razão, decidiu desacelerar os lançamentos

Marisa cria Sacola de Vantagens para compra sem fila e mais benefícios

Novidade da varejista Marisa integra experiência de compra na loja física e no aplicativo

Com força na pandemia, a centenária Levi's divulga resultados

Levi Strauss & Co, de 167 anos, voltou à de Nova York em 2020, tem tido resiliência e melhorou margens durante a pandemia

BNDES quer levantar R$800 mi para financiar negócios de impacto social

Os recursos devem ser destinados para soluções em resíduos, moradia, acesso digital, meio ambiente, transporte, água, saneamento e educação

Preso acusado de mentir à CPI da Covid, Roberto Dias paga fiança e é solto

O ex-diretor da Saúde recebeu voz de prisão durante seu depoimento à CPI, após serem divulgados áudios desmentindo versão do ex-diretor sobre jantar onde teria havido pedido de propina

Forças Armadas e Defesa repudiam declarações de Aziz; senador reage

Aziz considerou a nota "desproporcional" e cobrou de Pacheco que tivesse uma posição mais incisiva para defender um senador

hídrica: governo recomenda reter mais água em reservatórios

Governo reforça a decisão de manter o uso de mais usinas termelétricas e a importação de energia elétrica da Argentina e do Uruguai

Eurocopa se consolida com público, boa audiência e receitas altas

A estimativa de receita do torneio europeu de seleções, que tem final neste domingo, foi de 2,5 bilhões de euros

Gigante do aço, família Gerdau é tradição no hipismo e coleciona medalhas

Entre ouros, pratas e bronzes em Panamericanos e Olimpíadas, a família Gerdau Johannpeter já ganhou sete medalhas no hipismo

O Boticário vende mais de 500 produtos com até 50% de desconto

Promoção BotiPromo chama no contatinho, do O Boticário, vende produtos por até metade do em todos os canais da marca

Miley Cyrus, Katy Perry e outras estrelas criam fundo para Britney Spears

A ideia é que Britney tenha renda suficiente para arcar com despesas judiciais e honorários de advogados

O Brasil divulga os números da inflação para o mês de junho e o acumulado do ano. O dado é medido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e é um dos principais indicadores da economia nacional.

O Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho do país. Como acontece todas as semanas, o Energy Information Administration atualiza os estoques de petróleo bruto e em cushing dos EUA.

Na China, o principal dado a ser divulgado é o núcleo do IPC (Índice de Preços ao Consumidor) de junho. Ele mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia, e é uma forma de analisar a inflação do país.

“Há apenas uma maneira de evitar críticas: não faça nada, não diga nada, e não seja nada” – Aristóteles.

