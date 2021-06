Ex-secretária na CPI da Covid; aquisição da Darsa e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (2) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Aquisições de Dasa, D’Or e Fleury, Itaú Day e o que mais move o mercado

Bolsas europeias avançam à espera de relatório do Federal Reserve; índices futuros americanos oscilam próximos da estabilidade

CPI da Covid ouve ex-secretária do Ministério da Saúde nesta quarta-feira

Crítica da cloroquina como tratamento da covid-19, Luana Araújo teve a nomeação cancelada 10 dias depois de ter sido indicada pelo ministro Marcelo Queiroga

Grandes chefs, pequenos produtores: Alex Atala e a agricultura na mesa

Dono dos restaurantes D.O.M e Dalva e Dito, em São Paulo, Atala vem se dedicando a projetos para valorizar os pequenos produtores rurais

Frubana capta R$ 351 mi para ser a “loja de tudo” dos restaurantes

A startup colombiana começou suas operações na cidade de São Paulo no final 2020 e já soma mais de 10.000 clientes

Dólar abaixo de 5 reais está mais próximo, diz Daniel Weeks, da Garde

Economista-chefe, Daniel Weeks ressalta resiliência da economia brasileira e vê PIB acima de 5%

Com demanda em alta, gigantes de chips faturam mais do que nunca

Receita conjunta das 10 maiores fabricantes chegou a 22 bilhões de dólares no primeiro trimestre, com a TSMC responsável por metade das vendas

The Body Shop assume compromisso de ser 100% vegana até 2023

Atualmente com 60% do portfólio vegano, a marca britânica pretende certificar todos os produtos através da The Vegan Society, até 2023. Paulo Serrano, gerente-geral da marca no Brasil, conta sobre a novidade com exclusividade

Vendas de moletons aumentam 680% na Tommy Hilfiger. A moda é definitiva?

Na mesma mão em que camisas sociais estão sendo menos procuradas, o "efeito home-office" fez o consumo roupas confortáveis decolar como nunca antes

Política e mundo

CPI da Covid: Queiroga é convocado a prestar novo depoimento na terça

O ministro Marcelo Queiroga deu seu primeiro depoimento à CPI da Covid em 6 de maio quando se esquivou sobre o uso da cloroquina em pacientes com covid-19

Esta variante da covid é considerada preocupante pela OMS

Variante considerada responsável pelo surto da pandemia na Índia já se espalhou para mais de 50 países, com três linhagens diferentes

Países que combateram a pandemia de covid cresceram mais, mostra ranking

Brasil perdeu sete posições na passagem do último trimestre do ano passado para o primeiro deste ano, caindo para o 19.º lugar

OCDE: taxa anual de inflação atinge 3,3% em abril, maior nível desde 2008

O CPI do grupo foi impulsionado pelos preços de energia, que deram um salto anual de 16,3% em abril

Mais de 200 mi de pessoas ficarão desempregadas no mundo até 2022, diz OIT

Segundo Organização Internacional do Trabalho, da Covid-19 vai tornar bem mais dificil a tarefa de erradicar a pobreza no mundo

Isaac Herzog é eleito 11º presidente de Israel

Ex-líder do Partido Trabalhista, Herzog conseguiu 87 votos contra os 26 obtidos por sua adversária, Miriam Peretz

Biden está terminando o trabalho que meu governo começou, diz Obama

Em entrevista ao 'New York Times', Obama diz que o ex-presidente Trump se beneficiou da estabilidade econômica obtida graças às suas políticas

Colômbia tem novo dia de protestos e crise se arrasta

Comitê grevista organiza novos protestos para esta quarta-feira após não chegar a acordo com governo. Caos social levou Conmebol a tirar Copa América do país

Enquanto você desligou…

App vende cerveja e outras bebidas alcoólicas com até 40% de desconto

Será possível comprar com desconto a partir desta quarta (2); basta baixar o aplicativo e procurar pela categoria dentro da plataforma

Novo smartphone da Motorola tem 2x mais bateria que iPhone 12; leia teste

O smartphone da linha mais popular da Motorola se destaca pela grande duração da sua bateria de 6.000 mAh, o dobro da capacidade do iPhone 12

Bitcoin tem pior mês em 10 anos: especialistas explicam o que vem a seguir

Após fechar mês com queda acima de 37%, bitcoin pode sofrer no curto prazo, segundo especialistas; JPMorgan reafirma alvo de US$ 145 mil para o

Professor de português dá dica para acertar a grafia das palavras

Você sabe por que "obcecado" e "obsessão" são escritos de forma diferente? Confira a resposta na coluna de português

Agenda

Nesta quarta-feira (2), será divulgado no Brasil o IPC-Fipe (Índice de Preços ao Consumidor, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) do mês de maio. O indicador reflete o custo de vida de famílias com renda mensal de 1 a 10 salários mínimos, residentes na cidade de São Paulo. O Brasil também divulga os dados de produção industrial, que mede a variação das produções totais das fábricas, minas e serviços públicos.

Por fim, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, fará um pronunciamento. Como chefe da entidade, responsável por definir as taxas de juros, ela tem grande influência sobre o valor do euro. Os investidores acompanham seus pronunciamentos de perto, pois costumam fornecer indicações sobre futuras mudanças na política monetária e nas taxas de juros.

Frase do dia

"Onde o mundo deixa de ser palco de nossas esperanças e desejos pessoais, onde o enfrentamos como seres livres admirando, perguntando, observando, aí entramos no reino da arte e da ciência" -- Albert Einstein.

