Ex-secretário do AM na CPI; ação sobe 1400% em um dia e tudo para ler hoje

As quentes do dia

Inflação americana, Usiminas, BR Properties e o que mais move o mercado

Bolsas seguem em alta, com investidores à espera de pistas sobre política monetária dos EUA; membros do Fed iniciam reunião nesta terça

CPI ouve nesta terça ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcellus Campelo

Campelo foi preso pela Polícia Federal por suspeita de favorecimento a empresários no aluguel de hospital de campanha no Amazonas

Bolsonaro se reúne com a Pfizer e pede para antecipar vacinas

Segundo uma fonte do governo, a reunião tratou da possibilidade de antecipação para junho de doses da vacina da Pfizer para o país

Orphazyme dispara quase 1400% em um dia e mercado fala em 'nova ação-meme'

Valorização repentina guarda semelhanças com movimento especulativo da GameStop

Auxílio emergencial: governo antecipa pagamento da 3ª parcela; veja datas

O novo calendário tem início no dia 18 de junho, com crédito para os nascidos em janeiro

Apple Podcasts libera recurso de assinaturas para produtores de conteúdo

Ampliando o portfólio de serviços, a nova função deve ajudar a empresa a criar comunidades no app de podcast e ampliar a oferta de programas

Teoria do vazamento de laboratório: o que já se sabe (ou não)?

A hipótese de que o coronavírus teria surgido de um laboratório em Wuhan, na China, ressurgiu nas últimas semanas; veja os argumentos de cada lado

Startup da Califórnia cria táxi voador e quer operar em 2024

O protótipo da Joby Aviation lembra menos um carro voador da ficção científica de antigamente e mais um inseto grande o suficiente para transportar alguns passageiros

Instituto C&A entra no Unidos pela Vacina e doa R$ 1 mi em combate à fome

Braço social independente da C&A irá apadrinhar 12 cidades nordestinas na iniciativa que pretende agilizar vacinação no país, além de doar R$ 700 mil em cestas básicas

Ford começa a fabricar "SUV à moda antiga" nos Estados Unidos

Bronco tem estilo inspirado no modelo de 1965 e recebeu 190.000 reservas; novidade será vendida no Brasil

Política e mundo

hídrica será tema de debate na Câmara dos Deputados

Evento busca encontrar uma saída para o problema dos reservatórios. Agências regulatórias e o Ministério de Minas e Energia foram convidados

STF rejeita quebra de sigilos de Elcio, mas mantém para Pazuello e Ernesto

O ministro Nunes Marques atendeu a pedido da Advocacia-Geral da União e rejeitou abrir os sigilos de Elcio Franco, ex-número 2 da pasta da Saúde, e considerou que não havia indícios para sustentar o pedido

Por unanimidade, DEM decide expulsar Rodrigo Maia do partido

Deputado foi acusado de infração disciplinar por ataques a integrantes do partido, em especial ao presidente, ACM Neto

Enquanto você desligou…

Estas são as lições de sucesso da primeira CEO negra dos EUA

Conselheira do Uber e do MIT, Ursula Burns lança seu livro de memórias sobre sua trajetória de carreira

Cantores virtuais encontram um mercado bilionário na China

A China é o mais recente mercado a abraçar os vocaloids, que representam a combinação mais extrema de tecnologia e música. No país, estima-se que 390 milhões de pessoas curtam os ídolos virtuais

Justiça argentina começa interrogatórios por morte de Maradona

Maradona morreu no dia 25 de novembro, aos 60 anos, em uma casa no norte de Buenos Aires, onde se hospedava após uma operação de hematoma subdural na cabeça

Erick Jacquin perdoa McDonald's e faz publicidade para a marca

Dias atrás, o apresentador de "Pesadelo na Cozinha" e "Masterchef" havia dito "nunca mais" para a rede de fast-food em suas redes sociais

Agenda

Nesta terça-feira (15), os Estados Unidos divulgam as vendas e os estoques no varejo no mês de maio e na atualização anual, ou seja, de janeiro até maio. O índice mede a variação no valor total das vendas no setor, ajustadas pela inflação. É o indicador mais importante dos gastos dos consumidores, o que representa a maior parte da atividade econômica em geral.

Nos EUA, também saem os dados de produção industrial, que mede a variação das produções totais das fábricas, minas e serviços públicos no país.

A Zona do Euro divulga os dados da balança comercial, com números de importações e exportações. Já na China, é divulgada a taxa de desemprego referente ao mês de maio.

Frase do dia

"Se você não está disposto a arriscar, esteja disposto a uma vida comum" – Jim Rohn.

Abertura de mercado

