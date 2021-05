Ex-time do Opportunity monta a sua própria casa na Ryo Asset

Por Juliana Machado*

Uma das maiores premissas para o sucesso de uma gestora de recursos é ter uma equipe diversa o suficiente para fazer a casa pensar e coesa o suficiente para dar consistência e visão de ao negócio. Foi com essa premissa que um time de profissionais do tradicional Opportunity decidiu se juntar sob uma nova bandeira, a Ryo Asset, cuja estreia da cota 1 ocorreu justamente nesta terça-feira, 11 de maio.

Embora nova e, portanto, sem histórico disponível para seus fundos, a Ryo Asset já nasce madura. Ao todo, são 14 pessoas no time, das quais metade é egressa da gestora fundada em 1994 por Daniel Dantas, Veronica Dantas e Dorio Ferman.

A liderança está nas mãos de Luiz Constantino, que ficou na antiga casa por 16 anos, nos cuidados das estratégias do Opportunity Selection e do Opportunity Long Biased. Para a equipe da Ryo, Constantino trouxe “apenas” todos os seus analistas: Milton Baggio (energia elétrica e varejo); Renato Antunes (financeiro, mineração, siderurgia e celulose); Renata Baião (shoppings, vestuário e educação); Samir Moreira (saúde, telecom/tech e imobiliário); Oswald Souza (petróleo e bens de capital); e Samuel Dias (saneamento e proteínas).

“Parte fundamental do negócio é o alinhamento para longo prazo na Ryo. As pessoas precisam se sentir parte do que estamos construindo, por isso adotamos o modelo de partnership [sociedade] e fluido. A ideia é todo mundo ter espaço para crescer na sociedade”, afirma Constantino. “Enquanto ainda estamos crescendo, a distribuição de será inclusive parecida para os sócios maiores não terem peso maior. À medida que a asset for crescendo, isso vai convergindo.”

A Ryo chega aos poucos às principais plataformas do país com dois fundos para investidores em geral, chamados de Ryo Selection e Ryo Long Biased. Os produtos funcionam como extensões das estratégias bem-sucedidas tocadas por Constantino no Opportunity. Criado em 2011, o Opportunity Selection acumulou retorno de 176,2% até o dia 6 de maio de 2021, contra 73,7% do no intervalo. Já no caso do Opportunity Long Biased, o retorno foi de 189,01% desde 2013, quando foi lançado, contra 86,3% do no período.

Assim, no caso do Ryo Selection, a ideia é que o fundo permaneça “comprado” entre 90% a 100% do patrimônio em , escolhidas a partir de um rigoroso processo de análise de fatores individuais de cada companhia, seguido da observação dos potenciais impactos da frente macro. O foco são companhias brasileiras, o que eventualmente inclui as que são negociadas fora do Brasil ou empresas cujo mercado depende significativamente do nosso. O benchmark usado para referência do fundo é o Ibovespa.