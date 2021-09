EXAME Agora: Como proteger sua carteira de investimentos da inflação?

A pandemia de coronavírus, que atinge países do mundo inteiro desde o ano passado, mudou os rumos dos negócios e a dinâmica de consumo dos cidadãos. Neste período, o número de pessoas que aportam em produtos financeiros de cresceu. Mesmo assim, de acordo com o site da Anbima, a caderneta de poupança ainda é o investimento preferido para cerca de 30 milhões de brasileiros das classes A, B e C.

Com a no nível atual de 5,25%, e nos anteriores (ainda mais baixos, do ano passado), a poupança acaba perdendo para a inflação, que tem projeções cada vez mais altas para o final deste ano e para 2022, o que quer dizer que quem possui dinheiro aplicado na caderneta perdeu em poder de compra nos últimos meses.

Em junho, a Economatica divulgou dados sobre a poupança, onde mostrava a queda de poder aquisitivo de 6% no acumulado de 12 meses até o mês em questão. Ou seja, quem tinha 10 mil reais na poupança, de junho de 2020 até junho de 2021, perdeu 600 reais em poder de compra. Mas não é só a poupança que sofre com a inflação mais alta. Alguns investimentos em renda variável também podem ser afetados, assim como outros até "saem ganhando" neste cenário e podem proteger a carteira de investimentos.

Pensando nisso, o EXAME Agora conversou com especialistas para saber quais são os investimentos mais indicados para cada perfil com o cenário atual da inflação em tendência de alta. Segundo o Boletim Focus (relatório semanal do BC que traz prévias sobre indicadores econômicos) desta semana, a projeção para o IPCA deste ano saiu de 8% para 8,35%. Vale destacar que a inflação acumulada em 12 meses até agosto é de 9,68%. Confira o EXAME Agora desta semana e saiba onde investir para não perder rentabilidade com a inflação: