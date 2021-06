EXAME discute necessidade da inclusão das minorias no mercado de trabalho

Não há mais como negar: em diversidade é uma demanda urgente no mundo corporativo. Não apenas pela importância de diminuir a disparidade de oportunidades entre os grupos minoritários no mercado, mas também porque atrair e reter talentos de diferentes idades, gêneros, raças, religiões, orientações sexuais e classes sociais também torna as organizações mais competitivas.

Afinal, quanto mais diverso for um grupo de colaboradores, mais plurais serão as ideias e soluções criadas por ele dentro de uma empresa. Com o objetivo de fomentar o debate sobre o tema no Brasil e de contribuir com a construção de um mercado de trabalho cada vez mais inclusivo, a EXAME promove, no dia 16 de junho, o Melhores do ESG – Especial Diversidade.

O evento, totalmente gratuito, reunirá grandes nomes que já aplicam as boas práticas de inclusão e diversidade em seus negócios em debates virtuais. As transmissões serão feitas ao vivo pelo Youtube da EXAME.

Não fique de fora. Inscreva-se no Melhores do ESG – Especial Diversidade!

Luiza Helena Trajano, presidente do conselho do Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil; e Eduardo Imperatriz Fonseca, diretor de assuntos institucionais do Grupo Boticário, estão entre os speakers confirmados.

Veja a lista completa de convidados:

Eduardo Imperatriz Fonseca - Diretor de Assuntos Institucionais do Grupo Boticário;

Bielo Pereira - Influenciadora Digital;

Ricardo Sales - CEO da Mais Diversidade;

Patrícia Ellen da Silva - Secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo;

Adriana Aroulho - CEO da SAP Brasil;

Marcelo Martins -CFO e Vice-Chairman do Conselho da Cosan;

Luiza Helena Trajano - Presidente do Conselho do Magazine Luiza e Presidente do Grupo Mulheres do Brasil;

Leonardo Framil - CEO Brasil e América Latina na Accenture;

Patrícia Santos - Fundadora e CEO da EmpregueAfro;

Nina Silva - CEO e Co- Fundadora do Movimento Black Money e D´Black Bank;

Adriana Barbosa - Fundadora da Feira Preta e CEO da PretaHub.

Além dos painéis, que abordarão temas como liderança feminina e empreendedorismo negro, a programação também inclui a Premiação do Guia EXAME de Diversidade.

Veja também: EXAME celebra a diversidade em evento virtual e gratuito

Elaborada em parceria com o Instituto Ethos, a publicação avalia e reconhece as melhores práticas de diversidade e inclusão das empresas nos mais diversos setores no Brasil e já está em sua terceira edição.

Agenda Melhores do ESG – Especial Diversidade



O evento começará às 10h e tem previsão de terminar por volta das 19h30. Veja, abaixo, a programação completa:

10:30 - 11:30 - Diversidade nas empresas

12:30 - 13:30 - Mulheres na liderança: maternidade e carreira

14:00 - 15:00 - Diversidade e equidade na atração de pessoas

15:30 - 16:30 - A força do empreendedorismo negro

17:00 - 17:40 - Premiação: Guia Exame de Diversidade 2021

Participe do Melhores do ESG – Especial Diversidade. A inscrição é gratuita!