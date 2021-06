EXAME celebra a diversidade em evento virtual e gratuito

Embora tenha aumentado nos últimos anos, a inclusão de grupos socialmente minorizados no mercado de trabalho ainda avança a passos lentos no Brasil. Um estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa revelou, por exemplo, que mulheres em cargos de diretoria ou conselho ainda não representam nem 15% do total.

Mas não é apenas com relação à diferença de gêneros que existe essa defasagem. A problemática continua se olharmos para classe, raça, orientação sexual e questões relacionadas a acessibilidade também.

Foi pensando em encontrar meios para diminuir essa disparidade e de colaborar com a construção de uma sociedade mais inclusiva, que a EXAME promove o Melhores do ESG – Especial Diversidade. O evento, totalmente online e gratuito, acontece no próximo dia 16 e promete fomentar o debate sobre o assunto no mundo corporativo.

Participe do Melhores do ESG- Especial Diversidade. A inscrição é gratuita!

Guia EXAME de Diversidade: pioneirismo no Brasil

Além dos painéis, que discutirão temas como carreira e maternidade, empreendedorismo negro e equidade nos processos seletivos, a programação conta com a premiação do Guia EXAME de Diversidade. Ele é fruto de uma parceria entre a EXAME e o Instituto Ethos – que, há mais de duas décadas, ajuda empresas brasileiras a gerirem seus negócios de forma socialmente responsável.

Desde 2018, o Guia EXAME de Diversidade reconhece publicamente as empresas que mais se destacam por sua atuação em prol da equidade de gênero e racial, da inclusão da pessoa com deficiência e da promoção dos direitos LGBTIA+ no país.

Natura, White Martins, Avon, Sabin, Santander e PWC são algumas das companhias que tiveram as boas práticas de diversidade e inclusão reconhecidas pela publicação em edições anteriores. Para a elaboração de sua terceira edição, o questionário de avaliação do guia utilizou onze critérios. São eles:

Estratégias para a promoção da diversidade e inclusão;

Diversidade e governança;

Cultura organizacional;

Acessibilidade;

Gestão da inclusão na cadeia de suprimentos;

Relacionamento com clientes ou consumidores;

Programa de diversidade;

Inclusão de pessoas com deficiência;

Promoção da equidade de gênero;

Promoção da equidade racial;

Promoção dos direitos LGBTI+.

Os painéis começam às 9h30. Já a premiação está prevista para começar às 17h. Não fique de fora. Inscreva-se e garanta já a sua vaga no Melhores do ESG - Especial Diversidade!