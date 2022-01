EXAME Invest tem novo canal de notícias: Mercado Imobiliário

O momento é mais propício para alugar, comprar ou vender um imóvel? Quais as tendências para preços, oferta e demanda nas maiores cidades do país? Quais as mudanças de comportamento e de preferência dos brasileiros e das empresas na hora de buscar um imóvel? O que as incorporadoras estão planejando de lançamentos e novidades? E quais as inovações trazidas pelas proptechs, como são chamadas as startups dedicadas ao segmento?

Quais as tendências de urbanismo, arquitetura e decoração? Como está a recuperação de edifícios comerciais e de shoppings em meio ao avanço da vacinação no país? E os : chegou o momento da recuperação depois da forte queda em 2020 e 2021? Quais as recomendações para quem investe nos FIIs?

As respostas a essas perguntas e muitas outras estão presentes na cobertura que a EXAME Invest faz do mercado imobiliário, ouvindo as principais fontes do mercado, de executivos e gestores a empreendedores, consultores e consumidores.

Neste ano, a EXAME Invest decidiu reorganizar a cobertura para facilitar a vida de você, leitor e usuário das notícias e das análises que movimentam o setor: as reportagens e os artigos passam a ser publicados no canal Mercado Imobiliário, dentro da própria EXAME, embora não mais em Minhas Finanças, na EXAME Invest. O objetivo é oferecer um espaço dedicado a um dos segmentos mais relevantes da economia, que interessa a milhões de brasileiros.

No novo canal estarão presentes também as análises e as visões do mercado trazidas na seção Genoma Imobiliário, que, em um ano de existência, já se tornou um dos espaços de referência das principais vozes do mercado.

No novo canal, os leitores e usuários da EXAME também vão encontrar informações e matérias sobre fundos imobiliários, incluindo o resumo e as análises de um dos programas mais acompanhados e prestigiados do setor, FIIs em EXAME, com o professor Arthur Vieira de Morais, transmitido toda sexta-feira às 15h no canal da EXAME Invest no YouTube. Essas matérias continuarão ser encontradas também no canal Onde Investir, dentro da EXAME Invest.

A EXAME continuará a lançar todo ano o seu Guia de Imóveis, referência há mais de uma década como a principal fonte de informações para quem deseja comprar, vender ou alugar um imóvel nas maiores cidades do país, em parceria com a ZAP+, dona do maior marketplace de imóveis do país.

O leitor continuará a ler, a ouvir e a assistir entrevistas em diferetes plataformas e nas redes sociais com os executivos das principais incorporadoras do país, bem como das proptechs que estão transformando a experiência de compra, venda e aluguel e ampliando a transparência das informações.

Esse é um dos objetivos do Índice Especulômetro EXAME-Loft, lançado no ano passado em parceria com uma das principais startups do setor na América Latina e que revela as diferenças entre os valores de anúncio e de fechamento de contratos de compra e venda na cidade de São Paulo.

Em resumo, a EXAME continuará a ser fonte indispensável de informações para o mercado imobiliário, com a credibilidade construída em mais de 54 anos de história e antecipando as inovações que estão por vir.