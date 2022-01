Exame lança curso gratuito de fundos imobiliários (FII) em parceria com B3

Em parceria com a de valores brasileira (B3) a Exame Academy lança o curso gratuito sobre FIIs, “O Beabá dos ". As aulas, que são totalmente online e gratuitas, serão ministradas pelo professor Arthur Vieira de Moraes, especialista em fundos imobiliários e apresentador do programa FIIs em Exame.

O objetivo do curso é ensinar a investidores iniciantes a base necessária para entender o universo dos fundos imobiliários. Ao final do conteúdo, os alunos saberão como em FIIs e obter uma renda extra com o setor imobiliário. O conteúdo das aulas é dividido em três etapas, que ficam disponíveis por um ano a partir da inscrição. São elas:

1ª - Conceitos de finanças

Neste módulo, serão abordados temas como o que é a , o que é fundo imobiliário, quais são os perfis de investidores e como descobrir qual é o seu.

2ª - Conceitos de fundos imobiliários (FIIs)

No segundo módulo, o professor Arthur Vieira explicará as características dos fundos imobiliários (FIIs), o que fazer para ganhar uma renda extra no mercado imobiliário e quais as vantagens e desvantagens do investimento.

3ª - Como é a tributação e como declarar FIIs

Por fim, as aulas também abordarão aspectos da tributação de FIIs e como declarar o investimento no Imposto de Renda.

O curso ainda oferece como material complementar 5 podcasts sobre fundos imobiliários (FIIs), um e-book gratuito sobre o tema e um infográfico exclusivo.

Conheça o professor

O professor Arthur Vieira de Moraes iniciou a carreira no mercado financeiro como agente autônomo de investimento, em 1999, e atualmente é consultor e professor de finanças. É graduado em direito, mestre em administração com ênfase em finanças e doutorando em administração pela FEA-USP. É professor da FGV, IBMEC, FIA, FIPECAFI, B3 e da EXAME Academy.

Por que aprender sobre fundos imobiliários (FIIs)

Quando se pensa em imóveis, a ideia principal que vem à mente é o gasto com aluguel, compra, impostos, manutenção etc. No entanto, apesar de muitas pessoas não saberem, também é possível ganhar dinheiro com imóveis mesmo sem ter um, através dos fundos imobiliários (FIIs).

Os FIIs são fundos de investimentos que investem no mercado imobiliário, o que inclui grandes empreendimentos como shoppings, galpões logísticos e prédios comerciais. Eles estão disponíveis para serem comprados por qualquer pessoa na bolsa de valores por preços acessíveis, de R$ 90 a R$ 120 reais, por exemplo.

A vantagem de investir nas de FIIs é que não há a preocupação com o imóvel físico (manutenção, impostos, zeladoria) e o investimento paga um aluguel mensalmente aos investidores. Essa é apenas uma das vantagens dos FIIs, existem diversas outras e todas elas são abordadas pelo professor Arthur Vieira de Moraes no curso “O Beabá dos Fundos Imobiliários". Para se inscrever, basta acessar o link a seguir.

