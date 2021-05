É amanhã: EXAME apresenta maior evento sobre ESG do Brasil

Começa nesta segunda-feira, 3, a primeira edição do Melhores do ESG: repensando o valor de tudo. Promovido pela EXAME, o evento aborda temas relacionados às boas práticas sociais, ambientais e de governança no mundo corporativo e promete ajudar a entender como essa tendência global influencia o sucesso dos negócios.

Totalmente online e gratuito, o evento recebe grandes nomes do setor, que participarão dos debates transmitidos ao vivo no Youtube e no Instagram da EXAME. Ao todo, serão realizados mais de 40 painéis durante o evento, que se estende até 18 de junho.

Os segredos por trás da Patagonia

Com início previsto para às 17h, a abertura oficial será realizada por Vincent Stanley, diretor de filosofia da Patagonia. A empresa, que ficou mundialmente conhecida por pregar o anticonsumo, foi eleita Campeã da Terra, maior honraria ambiental concedida pelas Nações Unidas em 2020.

Durante a abertura, Stanley, que também é coautor com Yvon Chouinard do livro "The Responsible Company", falará sobre o processo de construção da marca, onde começou a trabalhar em 1973, e contará como a empresa virou uma referência no mercado.

“Estou honrado. Sou grato a EXAME por dedicar um tempo tão valioso à nossa empresa e espero que os aprendizados da Patagônia sejam úteis para os empresários no Brasil”, disse Stanley em entrevista exclusiva à EXAME.

“As restrições ambientais e sociais que impusemos a nós mesmos exigiram novas práticas que geraram produtos inovadores — que, por sua vez, se tornaram o coração da marca”, contou. Ao público, ele dará mais detalhes sobre as lições aprendidas ao longo dos anos pela empresa.

Futuro sustentável

Na sequência, os participantes poderão assistir a aula magna do renomado professor Ioannis Ioannou, professor da London Business School e considerado um dos maiores pesquisadores em ESG do mundo.

A convite da EXAME Academy – que recentemente lançou o MBA Executivo em ESG e Impact em parceria com a Trevisan Escola de Negócios – Ioannou falará por cerca de uma hora sobre liderança sustentável e responsabilidade corporativa. A palestra terá tradução simultânea.

Melhores do ESG: Repensando o valor de tudo

Infraestrutura, mobilidade e educação também estarão em destaque nos painéis durante a primeira semana de evento. São eles:

Liderança de sustentabilidade e responsabilidade corporativa;

A nova relação das pessoas com os carros;

O desafio do Brasil em direção aos carros híbridos e elétricos;

Modais sustentáveis: tornando o deslocamento mais eficiente;

Startups de impacto;

Educação como a base de uma sociedade mais igualitária;

Players que estão revolucionando a educação;

ESG: uma tendência global

A sigla ESG (Environmental, Social and Governance, em inglês) é utilizada para se referir às práticas ambientais, sociais e de governança adotadas por empresas em suas operações.

Além de contribuir com a construção de uma sociedade mais sustentável, as companhias que adotam essas práticas também se beneficiam como empresa. Tornam-se mais competitivas, têm melhor controle sobre os riscos e tendem a alcançar melhores resultados no .

Não à toa, um número cada vez maior de investidores busca por empresas comprometidas com os critérios ESG na hora de alocar parte do seu patrimônio. Segundo o Global Sustainable Investment Alliance, o segmento dos investimentos sustentáveis já representa 36% do total de ativos financeiros sob gestão no mundo.

“Se você investe no longo prazo, não vai querer apostar seu dinheiro em empresas que ficaram paradas no tempo. Mas, sim, em companhias inteligentes e responsáveis que trabalharão para atender às necessidades das pessoas nesta era desafiadora”, explicou Stanley para EXAME.

Foi pensando nisso que a EXAME decidiu reunir, durante mais de 45 dias consecutivos, grandes nomes do mercado para compartilhar informações valiosas sobre o assunto de maneira gratuita.