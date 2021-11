As empresas de destaque em redução de emissões; EXAME é quem mais informa

A busca pelas práticas ESG, sigla para environmental, social and governance (ou ambiental, social e governança, em tradução livre), tem se tornado cada vez maior, e a imprensa tem papel fundamental nisso. Além das empresas, agora cada vez mais engajadas em disseminar boas práticas da porta para dentro e exibir seus planos e conquistas socioambientais, a mídia tem contribuído para que a pauta se torne ainda mais comum.

Nesse cenário, o vetor E do ESG (que corresponde às práticas ambientais) têm papel estratégico para essas conquistas, aproximando empresas do posicionamento desejado para investidores e também para consumidores preocupados com o impacto de seu consumo no meio ambiente.

Para entender como e com que frequência a mídia nacional publica informações sobre programas e ambientais corporativos, a empresa de monitoramento e análise de mídia espontânea Knewin, desenvolveu este estudo com um ranking das 20 marcas mais mencionadas na imprensa quando o assunto são as políticas ambientais, com destaque especial para a emissão de carbono e práticas para a redução dessas emissões.

Foram analisadas mais de 400 marcas, todas com menções frequentes em mais de 50 jornais e portais de notícia. Receberam destaque entre as 20 companhias, as empresas Vale, Ambipar e Volkswagen.

“O estudo mostra que aumentou consideravelmente a sensibilidade das empresas em relação ao tema”, diz Leonardo Rios, CEO da Knewin. “As companhias entenderam que se trata de um tópico diretamente relacionado com a reputação das suas marcas e da sua percepção externa”.

Para a realização da análise das marcas, foram selecionadas as citadas em grandes veículos, de setembro a novembro de 2021. Foram mapeadas 547 matérias sobre projetos de empresas para a redução nas emissões de carbono, em 53 diferentes veículos impressos e digitais.

EXAME é a mídia que mais fala do assunto

De todos os veículos que mais publicaram matérias sobre redução nas emissões de carbono, a EXAME ocupa o primeiro lugar, com 12,2% de participação no ranking. Anteriormente, a EXAME também se consolidou como a principal fonte de informações e notícias sobre ESG no Brasil, segundo a Bites, e também foi a mídia de destaque quando o assunto é conteúdo de impacto sobre diversidade, em outra pesquisa da Knewin.

No ranking da Knewin também aparecem os portais Forbes e Valor Econômico.

"Finalmente, vemos também que ESG não é uma tendência passageira. É uma diretriz que veio para ficar. Um indicativo disso é a própria cobertura maciça da imprensa sobre o assunto. Esta é uma forma de incentivar as empresas a buscarem práticas mais adequadas de sustentabilidade, social e de governança", diz Rios.

