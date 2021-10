EXAME prepara cobertura especial e in loco para a COP26; acompanhe

Sobre a COP26



A COP é o principal órgão decisório da Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), adotada em 1992, após a Cúpula da Terra no Rio de Janeiro, que ficou mundialmente conhecida como ECO-92.

Na ocasião, a Convenção-Quadro sobre o clima foi criada para entender e encontrar soluções para as alterações climáticas. Trata-se de um tratado internacional com o objetivo de estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera; assinado em 1992 e ratificado em 1994.

Desde 1995, os países membros deste tratado se reúnem anualmente na Conferência das Partes das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP) para avaliar a situação das mudanças climáticas no planeta e propor mecanismos para garantir que os objetivos da convenção sejam alcançados.

Diversas empresas brasileiras estarão na COP26 para acompanhar essas discussões.

No site oficial do evento, é possível encontrar as metas definidas para esta edição pela organização oficial do evento. São elas:

1. Neutralizar o balanço entre as emissões e remoções de carbono da atmosfera (net-zero) até meados deste século

A proposta é manter o aumento da temperatura do planeta abaixo dos 1,5oC em relação aos níveis pré-industriais.

Os países estão sendo encorajados a apresentarem metas ambiciosas de redução de emissões para 2030. Para isso, a comissão encoraja:

A aceleração da eliminação do carvão;

Redução do desmatamento;

Aceleração da mudança para veículos elétricos;

E incentiva o investimento em energias renováveis.

2. Adaptar-se para proteger comunidades e habitats naturais

Mesmo com a redução das emissões, o clima continuará mudando. A comissão afirma que será necessário trabalhar em conjunto para proteger e restaurar ecossistemas, construir sistemas de alerta e infraestrutura e desenvolver agricultura e infraestrutura resilientes, a fim de evitar a perda de moradias, meios de subsistência ou até mesmo de vidas.

3. Mobilizar recursos financeiros

Para cumprir as duas primeiras metas, os países desenvolvidos devem cumprir a promessa de mobilizar pelo menos 100 bilhões de dólares em financiamento climático por ano.

4. Trabalhar em conjunto

O texto também afirma que os desafios da climática só poderão ser enfrentados com todos trabalhando juntos. Para isso, reiteram que é necessário finalizar o Paris Rulebook (livro de regras que viabilizará a implementação do Acordo de Paris) e acelerar as para enfrentar a crise climática por meio da colaboração entre governos, empresas e a sociedade civil.

O Brasil na COP26

A atual NDC brasileira tem como compromisso a redução das emissões líquidas totais de gases de efeito estufa em 37% em 2025 e 43% até 2030, em relação a 2005. Além disso, tem como objetivo alcançar a neutralidade no balanço entre as emissões e remoções de carbono da atmosfera (net-zero) até 2060.

"Um mercado global de carbono tem profundas implicações no comércio exterior. Países muito dependentes de combustíveis fósseis terão dificuldade de acessar mercados importantes, em especial o europeu. Já os países em desenvolvimento, como o Brasil, podem se beneficiar do fato de terem mantido suas florestas em pé – para isso, precisamos acabar com o desmatamento", afirma Rodrigo Caetano.

Um anúncio de ações mais ambiciosas do Brasil no enfrentamento à crise climática seria um passo estratégico na melhoria da imagem do país, tanto internacionalmente, quanto frente aos empresários brasileiros que pedem que o Brasil volte a ser referência nas negociações sobre a crise climática.