EXAME realiza maior evento online e gratuito do Brasil sobre ESG

Melhores do ESG: repensando o valor de tudo

As três letras do sucesso que compõem a sigla o ESG passaram a fazer parte das pautas diárias de jornais de negócios nos últimos anos. Isso porque grandes empresas passam por problemas devido à falta de responsabilidade ambiental e de governança.

Os critérios ESG começaram, então, a ser vistos como um termômetro para o risco de investimento em um determinado negócio. Mas, além de serem importantes para quem investe, são imprescindíveis para as empresas que precisam inovar para manter os níveis de competitividade em um mercado cada vez mais disputado.

Qual a importância dos padrões ESG para as empresas?

Os parâmetros ESG podem ter pesos diferentes para empresas de setores distintos. Uma companhia do setor de energia ou mineração precisa dar mais relevância para as questões ambientais, por exemplo. Já uma empresa de tecnologia deve focar na inovação, enquanto para uma empresa de infraestrutura os padrões de governança são os mais relevantes.

Os exemplos acima compõem diferentes aspectos dos padrões ESG. Isso mostra que saber identificar o que é mais importante para cada setor é algo importante, tanto para a empresa quanto para o investidor. E, apesar de cada critério ter mais ou menos relevância conforme a área de atuação da empresa, os três precisam estar presentes em qualquer companhia.

Um banco que concede crédito a uma empresa que não controla suas emissões de carbono, por exemplo, acaba se tornando responsável por isso. Ou seja, querendo ou não, é algo que também diz muito a respeito da governança e dos padrões ambientais da instituição financeira. É para pontos como esse que os investidores têm prestado cada vez mais atenção antes de apostar em uma empresa, fomentando um mercado em ascensão.

