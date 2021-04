EXAME reúne maiores especialistas do mundo em ESG em evento gratuito

Ainda que a pandemia tenha evidenciado a importância de uma sociedade mais sustentável, não é de hoje que o tema vem ganhando espaço no mundo corporativo. Frear o esgotamento de recursos, mudar hábitos de consumo e adequar-se às normas de ESG já são prioridades para empresas e investidores.

Uma pesquisa da BlackRock com 425 investidores de 27 países revelou, por exemplo, que os entrevistados planejam dobrar suas alocações em ativos sustentáveis nos próximos anos. A média atual, de 18%, deve chegar a 37% até 2025.

Foi pensando nisso que a EXAME decidiu promover o Melhores do ESG: repensando o valor de tudo. Com 40 painéis de debate e mais de um mês de duração, o evento acontecerá entre 3 de maio e 18 de junho e contará com nomes de peso entre os palestrantes – que irão discutir como os padrões de responsabilidade social, governança e sustentabilidade devem influenciar o sucesso das empresas do futuro.

Presenças confirmadas

Temas como economia circular, tendências de consumo e a influência do setor privado na sustentabilidade também serão abordados pelos convidados durante os painéis. Dentre os nomes já confirmados para as primeiras semanas de evento estão:

Primeira semana

Ioannis Ioannou - Associate Professor of Strategy and Entrepreneurship;

Neca Setubal - Presidente do Conselho de Administração Fundação Tide Setubal e do Grupo de Institutos Fundações e Empresa (GIFE);

Zeca Chaves - Editor Digital do Automotive Business;

Ana Maria Diniz - Presidente do Instituto Península;

Fabricio Soler - Professor coordenador do curso Compliance Ambiental e ESG da Trevisan Escola de Negócios;

Mariana Oiticica - Sócia do BTG Pactual e co-head de ESG & Investimento de Impacto;

Elizabeth Martos - Coordenadora de Pós Graduação na Trevisan Escola de Negócios e Diretora de Compliance da Aderatech Compliance;

Segunda semana

Frederico Pompeu - Associate Partner do BTG Pactual, Head do boostLAB e Colunista da Exame;

Barbara Diniz Almeida - Co-Fundadora da Dress & Go;

Ana Luiza McLaren - Cofundadora e Presidente do Conselho da Enjoei;

Iuri Rapopporte - Diretor Executivo do BTG Pactual;

Terceira semana

Denis Mizne - Diretor Executivo da Fundação Lemann

Dra. Lídia Abdalla - Presidente Executiva do Grupo Sabin;

Jeane Tsutsui - CEO do Fleury;

Mariana Holanda - Diretora de Saúde Mental na Ambev;

Ruy Shiozawa - CEO do Great Place to Work Brasil.

Aula inaugural: liderança sustentável e responsabilidade corporativa

Ioannis Ioannou, um dos maiores pesquisadores em responsabilidade social corporativa e sustentabilidade do mundo, será o responsável por ministrar a primeira aula do evento, no dia 3 de maio, às 18h. A palestra terá tradução simultânea.

Doutor em economia empresarial pela Universidade Harvard, Ioannou é professor associado de estratégia e sustentabilidade na London Business School e uma das maiores referências no assunto.

O especialista falará ao público brasileiro sobre a importância dos padrões de governança e sustentabilidade para as empresas a convite da EXAME Academy.

MBA Executivo em ESG e Impact

Recentemente, o braço educacional da EXAME anunciou o lançamento do MBA Executivo em ESG e Impact. Feito em parceria com a Trevisan Escola de Negócios, o curso é destinado a profissionais que buscam aprender mais sobre Governança Ambiental e Social e seus possíveis impactos nos negócios.

As aulas online são ministradas ao vivo por professores e especialistas da EXAME e do BTG Pactual, mas ficam gravadas e à disposição dos alunos durante todo o curso.

