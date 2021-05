Em baixa à favor do ESG, Exxon perde lugares no conselho para ativistas

A petroleira Exxon Mobil perdeu nesta quarta-feira, 26, uma longa batalha contra um fundo multimercado com foco ambiental. Em reunião com o conselho diretor, o fundo Engine Nº 1. convenceu a maioria dos acionistas de que a estratégia climática da Exxon precisa mudar. A pressão resultou na destituição de dois diretores do conselho, dando lugar a novos integrantes vindos do Engine Nº 1.

Essa é a primeira vez que a gigante do petróleo tem influência soberana de ativistas climáticos em suas decisões estratégicas. O Engine Nº 1 afirma que as resolução climáticas da empresa e de corte de carbono são lentas e ineficazes, e que contribuíram para um prejuízo na casa dos 20 bilhões de dólares, registrado no último ano.

A batalha com o grupo de investidores acontece há alguns meses. Em fevereiro deste ano, a Exxon, em resposta às pressões sofridas, comprometeu-se a cerca de 3 bilhões de dólares em novas tecnologias de captura de carbono e desvincular sua imagem à de uma empresa ligada a combustíveis fósseis. A princípio, a Engine defendia a substituição de quatro integrantes do conselho diretor por profissionais capazes de mudar as rotas da empresa rumo à nova realidade climática mundial. Agora, atingiu 50% da meta.

De acordo com a Reuters, a BlackRock, o segundo maior acionista da Exxon com uma participação de 6,7% nas , irá apoiar três dos nomeados da Engine No. 1 para o novo “conselho climático”.

Na esteira de ações voltadas a “limpar sua barra”, a petroleira americana já divulgou planos de redução das emissões de carbono entre 15% e 20% por barril de petróleo até 2025, em comparação aos níveis registrados em 2016. Estratégias semelhantes já estão sendo adotadas por rivais do setor, como a Total e a BP.

