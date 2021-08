Facebook e EmpregueAfro vão acelerar carreira de pessoas negras

A consultoria em diversidade étino-racial EmpregueAfro e o Facebook se uniram para criar um programa de aceleração de carreira para pessoas negras. O hub online lançado nesta terça-feira, 24, surge como uma tentativa de oferecer mentorias e capacitar profissionais negros para posições de liderança em empresas de diferentes portes no país.

O projeto Goma, como é chamado, é uma iniciativa da EmpregueAfro e do Conselho de Clientes do Facebook no Brasil, que tem como membros profissionais de grandes empresas e agências de publicidade como Ambev, Blinks Essence, Coca-Cola Brasil, Johnson & Johnson, Magazine Luiza, Natura, Nestlé, Netflix, Pepsico, Publicis, Raccoon, Santander, Stellantis, SUNO Creators, Unilever, entre outros.

A motivação para a criação do hub está na grande lacuna para profissonais negros no mercado de trabalho brasileiro. De acordo com uma pesquisa do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Instituto Ethos, esse público representa mais de 55% da população brasileira, mas ocupa apenas 5% dos cargos de liderança nas 500 maiores empresas do país.

"Para construir a equidade racial que tanto almejamos, precisamos entender cada ponto em que ainda há a reprodução do racismo, e são muitos. Quando a gente identifica um problema, fica mais fácil pensar em soluções estratégicas para resolvê-lo. Neste contexto, o Projeto Goma representa um passo na luta contra a desigualdade racial no mercado de trabalho", diz Patrícia Santos, fundadora e CEO da EmpregueAfro.

O objetivo central do Goma é oferecer as ferramentas para que empresas possam criar seus próprios programas de aceleração dedicados aos profissionais negros. Para isso, o conteúdo será dividido em cinco módulos, todos com vídeos e materiais complementares que poderão ser acessados de maneira gratuita a partir de hoje. São eles:

Contexto para Empresas;

Capacitação para Mentores;

Capacitação para Mentorados;

Consciência Racial;

Modelo de Mentoria.

“Há muito o que fazer ainda no Brasil, mas acredito que o Goma será uma peça fundamental para ajudar empresas de todos os portes a impulsionar a carreira de pessoas negras." diz Maren Lau, vice-presidente do Facebook para América Latina e líder do Conselho de Clientes no Brasil.

Os interessados no programa devem acessar os conteúdos no site ou pelos perfis do Projeto Goma no Facebook e Instagram.

