Faculdade fundada por sócios do BTG vai apoiar jovens cientistas do país

O Instituto de Tecnologia e Liderança (Inteli), faculdade fundada por sócios do BTG Pactual (do mesmo grupo que controla a EXAME), anunciou um programa de apoio a jovens estudantes de ciências. A faculdade irá oferecer mentorias acadêmicas para três projetos finalistas da Feira Brasileira de Jovens Cientistas (FBJC), evento que conecta e premia estudantes e seus projetos científicos — e do qual também foi patrocinador.

Saiba mais sobre ESG e leve valor para a sua carreira e para o seu negócio com as práticas ambientais, sociais e de governança

As mentorias terão duração de seis meses e serão feitas por professores da área de computação da instituição. Além da orientação aos três finalistas, o Inteli também vai patrocinar a ida de um dos projetos premiados para a International Conference for Young Scientists (ICYS), feira que ocorre em abril, na Sérvia.

A feira nacional teve 286 projetos inscritos, envolvendo mais 600 jovens — 60% vindos de escolas públicas. Deste total, foram selecionados 182 finalistas. Os projetos selecionados vão desde soluções de machine learning para previsibilidade na produção de refeições em restaurantes universitários à criação de dispositivo para identificação de objetos para pessoas com deficiência visual.

“Nós vemos muito valor em iniciativas criadas e geridas por jovens estudantes, e queremos apoiá-los no amadurecimento e viabilidade de suas ideias. Por isso patrocinamos a FBJC e vamos dar mentoria a três projetos finalistas”, afirma Maira Habimorad, CEO do Inteli.

“Os estudantes que desenvolveram esses projetos e que participaram da FBJC se enquadram no perfil de alunos que o Inteli deseja atrair: jovens que buscam soluções para problemas complexos, que colocam a mão na massa e vão atrás do conhecimento de fronteira”. email

Novas lideranças em tecnologia

O grande propósito da Inteli é formar os novos líderes em tecnologia do mercado. Atualmente, a faculdade está sendo construída no Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), em São Paulo, e o primeiro semestre letivo deve ter início em fevereiro de 2022. Serão oferecidos inicialmente quatro cursos de graduação presenciais: Engenharia da Computação, Engenharia de Software, Ciência da Computação e Sistemas de Informação.

Os cursos terão duração de quatro anos, divididos em 16 módulos. Além de aulas com professores, em cada módulo os estudantes desenvolverão um projeto real para atender as necessidades de um parceiro de mercado, sejam empresas privadas, startups ou ONGs.

Para o primeiro ano estão previstas 250 vagas. A meta é ter 1.000 alunos matriculados até 2025, quando o ciclo estará completo (ou seja, com 250 alunos em cada um dos quatro anos da graduação). A faculdade terá alunos pagantes e bolsistas, com o objetivo de atrair jovens promissores, independentemente da condição socioeconômica.

"O Inteli nasceu da necessidade que o país tem de se tornar mais relevante no desenvolvimento de tecnologia. Queremos formar futuros líderes", afirmou André Esteves, que realizou com sua família uma doação de 200 milhões de reais para viabilizar o nascimento do projeto. O BTG entra com apoio institucional para a faculdade.

Assine a EXAME e conte com a ajuda dos maiores especialistas do mercado.

De 1 a 5, qual sua experiência de leitura na exame? Sendo 1 a nota mais baixa e 5 a nota mais alta.