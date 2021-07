Febre dos NFTs chega às Olimpíadas: vale a pena investir?

Tecnologia utilizada para dar autenticidade a produtos digitais, os NFTs (sigla em inglês para tokens infungíveis) têm se popularizado no mundo dos esportes e chegaram às Olimpíadas de Tóquio.

Sem a possibilidade de ir ao Japão assistir aos jogos, os fãs do evento mais antigo da história poderão adquirir colecionáveis licenciados das Olimpíadas sem sair de casa. Isso graças a uma parceria entre o Comitê Olímpico Internacional e a nWayPlay para o lançamento de broches olímpicos em forma de NFTs.

On sale now! Celebrate the opening of the Tokyo 2020 Olympic Games with these Rare digital NFT pins. Available for 24 hours only. Get them before they are gone. https://t.co/X8hz8eaEUv pic.twitter.com/qRYfYGrGQN

— nWayPlay (@nWayPlayNFT) July 23, 2021