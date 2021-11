Fechamento do Mercado: Ibovespa cai com Inter (BIDI4) que despenca 12%

O fechou em alta nesta segunda-feira, dia 22, terminando o dia com queda de 0,52%​, aos 102.497​ pontos.

Entre as notícias que movimentaram o Ibovespa estiveram Via (VIIA) que fez mais um investimento em startups, o Inter (BIDI4) que vai permitir negociar americanas em seu e o Jerome Powell que foi confirmado como presidente do Federal Reserve (Fed) pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

No campo das , o principal índice da de Valores de São Paulo foi puxado para cima pela Vale (VALE3), que subiu 6,70%, seguida pelo Bradespar (BRAP4), que ganhou 4,39% e pela Usiminas (USIM5), que registrou uma alta de 3,02%.

Por outro lado, as maiores baixas foram da Inter (BIDI4), com -11,99%, Locaweb (LWSA3), com -9,37% e Méliuz (CASH3), com -7,05%.

O dólar, por sua vez, valorizou 0,27% no câmbio em relação ao real, e agora está valendo 5,59 reais.

Confira os principais destaques do pregão desta segunda no Fechamento do Mercado.