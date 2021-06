Fed, ata do Copom, CVC, Ecorodovias, Magalu e o que mais move o mercado

Os índices futuros americanos e as principais bolsas da Europa caem na manhã desta terça-feira, 22, com investidores à espera do discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, que irá testemunhar na Câmara às 15h sobre a resposta aos efeitos econômicos da pandemia. No mercado, a expectativa é de que sejam feitos novos sinais sobre a condução da política monetária no país.

Trechos do que será dito foram divulgados no site do Fed na última noite. “Os indicadores de atividade econômica e emprego continuaram a se fortalecer, e o PIB real este ano parece estar no caminho para registrar sua taxa de crescimento mais rápida em décadas”, dirá Powell.

Além de reforçar os sinais de retomada econômica, o presidente do Fed também irá abordar a inflação, que “aumentou notavelmente nos últimos meses”. Powell, no entanto, voltará a dizer que o efeito deve ser apenas temporário. “À medida que esses efeitos transitórios da oferta diminuem, a inflação deve cair de volta em direção à nossa meta de .”

Embora o texto não tenha entrado em detalhes sobre a manutenção dos níveis de estímulo, Powell deverá falar sobre a necessidade de intensificar a oferta de empregos, dado o nível de desemprego em 5,4%. “As políticas do Fed são guiadas por nosso duplo mandato de promover o máximo de empregos e preços estáveis ​​para o povo americano.”

As atenções sobre Jerome Powell se concentram uma semana após a sinalização de que a alta da taxa de juros, atualmente próxima de 0%, deve começar um ano antes do esperado, em 2023.

Copom

No Brasil, os rumos da política monetária devem ser repercutidos ao longo do dia, com a divulgação da ata da última reunião do Copom, às 8h. No último comunicado, o Banco Central fez um posicionamento mais duro, tirando o “ajuste parcial” e abrindo espaço para mais uma elevação de 0,75 ou até mesmo de 1 ponto percentual na decisão de agosto.

CVC

A CVC (CVCB3) pode levantar até 480 milhões de reais em oferta subsequente de ações (follow-on, na sigla em inglês). O por ação foi fixado em 19,12 reais, com desconto de 32% em relação ao praticado no mercado.

Ecorodovias

Também em processo de follow-on, a Ecorodovias (ECOR3) precifica nesta terça sua oferta, que pode levantar mais de 2 bilhões de reais.

Eletrobras

A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que prevê a privatização da Eletrobras (ELET3/ELET6). Os deputados ainda votarão sobre possíveis mudanças no texto antes de ir para a sanção do presidente Jair Bolsonaro.

Magalu

A Magazine Luiza (MGLU3) informou que concluiu a aquisição da Plus Delivery, de entregas de comida. A plataforma atua em 30 cidades e teve 250.000 pedidos no último mês. Nesse segmento, a Magazine Luiza também está presente por meio da AiQFome, Tonolucro e GrandChef.

Petz

A Petz (PETZ3) comprou a plataforma de conteúdo e produtos exclusivos Cansei de Ser Gato. O valor da aquisição não foi divulgado.