Fed mantém juro e diz que redução de estímulos começa ‘em breve’

O Fomc, comitê do Federal Reserve (Fed) responsável por decidir a taxa de juros nos Estados Unidos, decidiu manter os juros próximos de zero, no intervalo entre 0% e 0,25%. O movimento era amplamente esperado por analistas e não causou surpresas.

A grande novidade do comunicado é que a autoridade monetária indicou que deve começar “em breve” o processo conhecido como tapering, que consiste na redução gradual do volume de compra de ativos. Essa política -- assim como os juros baixos -- é utilizada para estimular a economia americana.

“Se o progresso [da economia] continuar como esperado, o Fomc julga que uma moderação no ritmo de compras de ativos pode ser garantida em breve”, disse o comunicado. A expectativa é de que o início da redução comece após a próxima reunião, que ocorre nos dias 2 e 3 de novembro.

O anúncio vem em linha com o esperado por 51 economistas ouvidos pela Bloomberg. O levantamento mostrou que 65% deles espera o anúncio do tapering após a próxima reunião.

O Fed também sinalizou que o aumento de juros pode ser implementado mais rapidamente que o esperado, com nove das 18 autoridades do banco central norte-americano projetando que os juros vão subir já em 2022. A maioria dos economistas consultados pela Bloomberg previa que as taxas seriam mantidas próximas de zero durante todo o ano de 2022, fazendo dois aumentos de 0,25 ponto percentual até o fim de 2023.

Vale lembrar que o Fed não está condicionando o fim do tapering ao aumento da taxa de juros, ou seja, os juros não vão começar a subir imediatamente após o fim da retirada dos demais estímulos.

Investidores agora aguardam o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, às 15h30, que pode dar mais pistas sobre a direção da política monetária americana.

Matéria em atualização