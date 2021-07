Fed vê avanço da economia apesar de ameaça da variante delta

A recuperação econômica dos Estados Unidos permanece nos trilhos apesar da alta das infecções por coronavírus, disse o Federal Reserve nesta quarta-feira em um novo comunicado de política monetária que continuou otimista e indicou discussões em andamento sobre a eventual retirada do suporte.

"Com o avanço das vacinações e o forte suporte de política monetária, indicadores da atividade econômica e de emprego continuaram a se fortalecer", disse o banco central dos Estados Unidos em comunicado após a conclusão de dois dias de reuniões.

"A economia fez avanços" na direção de ganhos no mercado de trabalho que o Fed diz querer ver antes de reduzir suas compras mensais de títulos de 120 bilhões de dólares, completou o comunicado. A decisão do Fed foi unânime.

A inflação mais alta continua sendo o resultado de "fatores transitórios", disse o Fed, e as autoridades esperam que o progresso na vacinação contra a covid-19 continue a aliviar o efeito da pandemia na economia.

O Fed manteve sua taxa básica de juro perto de zero e deixou inalterado seu programa de compra de títulos.

O banco central não divulgou nenhuma projeção econômica nova nesta quarta-feira, mas o chair do Fed, Jerome Powell, deverá ser questionado sobre como a alta nas infecções diárias por covid-19 mudou as perspectivas para uma recuperação que tem avançado rapidamente, mas permanece incompleta, com o número de vagas de trabalho quase 7 milhões abaixo de onde estava no início da pandemia em 2020.

O crescimento econômico tem sido forte o suficiente para que o Fed tenha iniciado na reunião de 15 e 16 de junho as discussões sobre quando e como reduzir as compras mensais de Treasuries e títulos lastreados em hipotecas. Economistas esperam que o primeiro passo na direção do fim dos programas de do Fed seja dado ainda neste ano ou no início de 2022.