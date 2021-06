Feirão da Caixa começa nesta sexta-feira com imóveis a partir de R$ 70 mil 

A Caixa realiza nesta nesta sexta-feira, 25, o 1º Feirão Digital da Casa Própria. Serão oferecidos mais de 180 mil imóveis novos e cerca de seis mil imóveis do banco. Os imóveis estão disponíveis neste endereço: http://www.caixa.gov.br/feirao. O feirão termina no dia 4 de julho.

A expectativa é que o evento movimente 10 bilhões de reais em novos negócios. Participam do evento mais de 800 incorporadoras imobiliárias e 1.100 correspondentes Caixa Aqui.

É hora de mudar de casa? Alugar ou comprar, e como? A EXAME Academy ajuda você

Taxas de financiamento

Sobre as condições de pagamentos, a Caixa afirma que as linhas de financiamento de imóveis atendem todas as faixas de renda familiar e possuem prazo de pagamento de até 35 anos, com destaque para a modalidade Poupança Caixa, lançada em 2021, com taxas a partir de 3,35% a ao ano, somada à remuneração adicional da poupança e saldo devedor atualizado mensalmente pela Taxa Referencial (TR).

Nesta modalidade,o cliente pode optar ainda por um prazo de carência de 6 meses para início do pagamento da parcela de juros e amortização.

A Caixa ainda irá oferecer mais de 6 mil imóveis do banco, com possibilidade de financiamento de 100% do valor da proposta em até 35 anos, e taxas na modalidade Poupança Caixa, a partir de 2,50% ao ano, somada à remuneração adicional da poupança e saldo devedor atualizado mensalmente pela TR.

Nesta modalidade, o cliente também poderá optar por carência de 6 meses para início do pagamento da parcela de juros e amortização. Segundo o banco, há imóveis para todos os públicos e em diversas regiões do país, com valor médio de venda de 70 mil reais.