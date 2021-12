Feirão Limpa Nome que dá desconto de 99% nas dívidas termina nesta segunda

Termina nesta segunda-feira, 6, o Feirão Serasa Limpa Nome. O evento tem a participação de mais de 100 empresas e oferece aos consumidores a possibilidade de renegociação das dívidas com até 99% de desconto e de parcelamento sem juros.

A iniciativa já beneficiou mais de 2,7 milhões de brasileiros que aproveitaram a oportunidade de conseguir descontos de até 99% em suas dívidas. As negociações do Feirão Limpa Nome são realizadas pelos canais digitais da Serasa (aplicativo, site e WhatsApp), pelo telefone 0800 ou em mais de 7 mil agências de Correios espalhadas pelo país.

De acordo com a Serasa, os acordos realizados com as empresas de telefonia lideram o ranking nacional de negociação de dívidas no Feirão, seguido pelo segmento de finanças (bancos, cartões e securitizadoras).

“O Aplicativo Serasa ficou entre os cinco de finanças mais baixados no país durante a Black Friday, demonstrando que o brasileiro quer quitar as dívidas, retomar o controle da sua vida financeira e recomeçar”, afirma Aline Maciel, Gerente do Serasa Limpa Nome.

O Feirão Serasa Limpa Nome está disponível nos seguintes canais: