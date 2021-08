Feirão oferece mais de 370 imóveis com descontos de até 74%

A Empresa Gestora de Ativos do Governo Federal (EMGEA), em parceria com o outlet de imóveis Resale, promove até o dia 10 de agosto, às 10h, o Feirão Digital da Casa Própria. Durante o evento serão disponibilizados no portal da EMGEA 372 imóveis com desconto de até 74%, somando o deságio atual e mais baixo oferecido pela unidade durante o evento.

Os valores dos imóveis vão de 8.000 reais até 1,2 milhão de reais. As unidades estão distribuídas em diversos estados do país. Rio de Janeiro e São Paulo são os que concentram o maior número de ofertas.

O maior desconto é concedido em uma casa de 49,48 metros quadrados no Bairro Umbu em Alvorada (RS), avaliada em 55.000 reais. Antes do feirão, o valor do imóvel era 18.744 reais e, agora, é de 14.995 reais.

O desconto médio concedido nos imóveis é de 35%. Um exemplo é um apartamento de 52,44 metros quadrados avaliado em 310.000 reais, localizado no bairro Jardim Japão, em São Paulo (SP). Antes do evento o imóvel era oferecido a partir de 237.708 reais. No feirão o valor caiu para 213.937 reais.

Para saber mais sobre o evento, acesse o site da Resale.