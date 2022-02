Felipe Miranda indica ação que pode dobrar de valor com avanço do petróleo

O petróleo está em tendência de alta. Negociada em torno de US$ 55 por barril no início de 2021, a commodity agora já está cotada acima dos US$ 90, com analistas projetando uma estabilização perto da marca dos US$ 100.

Na brasileira, as petroleiras estão sendo beneficiadas por esse movimento. E entre elas, a grande vencedora será a 3R Petroleum (RRRP3). A avaliação é de Felipe Miranda, CIO (head de investimentos) e estrategista-chefe da Empiricus.

“O patamar de US$ 100 para o petróleo pode ser muito positivo para o setor em bolsa e, para capturar esse movimento, nossa principal posição é na 3R Petroleum. O papel tem o múltiplo mais barato do setor e [o da] ação pode dobrar neste ano com a commodity indo tão bem”, afirmou Miranda em live realizada no domingo, dia 6.

O CIO argumentou que a compra do Polo Potiguar pode levar a companhia a outro patamar. O Polo foi adquirido pela 3R Potiguar, subsidiária da 3R Petroleum, que pagou US$ 1,38 bilhão à Petrobras (PETR3/PETR4) pela totalidade da participação da estatal no local.

O Polo Potiguar compreende 22 campos, sendo três concessões marítimas e 19 concessões terrestres localizadas no Rio Grande do Norte. O polo ainda inclui acesso à infraestrutura de processamento, refino, logística, armazenamento, transporte e escoamento de petróleo e gás natural. A operação foi aprovada na última semana de janeiro.

A Empiricus também recomenda ter uma participação na Petrobras — só que menor. “Temos uma posição maior em 3R justamente por todo o ruído que está associado à Petrobras por conta de perspectivas eleitoreiras”, defendeu.

No penúltimo pregão de janeiro, as da petroleira estatal desabaram quase 4% em reação a uma fala do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O petista — que é líder nas pesquisas de intenção de voto nas eleições deste ano — afirmou que sua preocupação não é com o acionista da Petrobras e que não há motivo para atrelar o preço do combustível ao mercado externo.

Veja a reprise da live: