Felipe Neto muda de opinião sobre o mercado e vira investidor da bolsa

Felipe Neto, um dos maiores influenciadores digitais do país, tem mostrado interesse pelo mercado financeiro e pelas por meio de declarações nas redes sociais.

O jovem afirmou que mudou sua visão sobre o mercado financeiro e sobre investimentos na de valores. “Ano passado, num vídeo respondendo a perguntas, eu falei que não entendia nada sobre bolsa de valores e não enxergava valor nesse mercado. Depois daquilo, eu estudei o assunto, vi que estava errado, falei várias vezes sobre o tema e me tornei investidor.”

Criptomoedas

Além da bolsa, o jovem tem feito declarações sobre o desempenho das criptomoedas. Nesta quarta-feira, 25, pelo Twitter, ele afirmou que quem não está investindo em cripto irá se arrepender, já que a expectativa é que os ativos se valorizem.

Diante da repercussão da declaração, Felipe Neto acrescentou que sabe que a situação econômica do país e que nem todos têm acesso aos investimentos. “Sim, gente, eu sei que a situação econômica é caótica e a maioria não tem condição de investir. Será que todo tuíte meu tem que vir com disclaimer? Era óbvio que era um tuíte para um público-alvo específico.”

Ainda no início desta semana, o youtuber deu a entender que era investidor da criptomoeda cardano (ADA) ao comemorar a alta. A cripto já subiu 141,3% no último mês e é apontada como uma alternativa à rede Ethereum. Com isso, o ativo superou o valor de mercado do token nativo da Binance — chamado Binance Coin —, assumindo a terceira colocação no ranking das maiores criptomoedas do mundo, atrás apenas do bitcoin e do ether.

Vale lembrar que em junho o youtuber lançou uma plataforma de NFTs (tokens não fungíveis) em blockchain brasileira. O lançamento foi por meio do estúdio Play9, produtora da qual ele é sócio ao lado do empresário João Pedro Paes Leme. Os NFTs de Felipe Neto se esgotaram em 2 horas de negociações.