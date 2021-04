Fenômeno dos jogos, Roblox abre capital nesta quarta-feira – mas sem IPO

Uma das aberturas de capital mais aguardadas do mercado de tecnologia vai ocorrer nesta quarta-feira (10). A Roblox, empresa que atua com uma plataforma para jogos online, vai realizar a sua estreia na de valores de Nova York (Nyse) por meio de listagem direta de . A expectativa é de que a companhia americana levante pelo menos 1 bilhão de dólares com a operação.

A estreia da Roblox na Nyse não vai ocorrer por meio de um IPO. Isso porque a sigla se refere a uma oferta pública inicial. Em vez disso, a companhia vai realizar sua entrada no mercado de capitais por listagem direta (DPO, na sigla em inglês). Neste método, já usado por Spotify e Slack, nenhuma ação é vendida de forma antecipada como no IPO e o de estreia é determinado pela média de valores das ordens de compra.

É por este motivo que não há uma faixa indicativa do preço que os investidores irão pagar nas ações antes da estreia na bolsa. A expectativa, então, é de que os papéis vendidos sob o ticker RBLX cheguem ao pregão nova-iorquino custando algo em torno de 45 dólares, de acordo com previsões feitas por investidores privados. O processo será coordenado pelos bancos Goldman Sachs, J.P. Morgan e Morgan Stanley.

Avaliada de forma privada em quase 30 bilhões de dólares, a startup é uma das mais valiosas do planeta. Antes de registrar o pedido para a abertura de capital, a companhia já havia levantado mais de 850 milhões de dólares em investimentos de fundos de capital de risco. Somente a última rodada de captação, em janeiro deste ano, gerou a injeção de 520 milhões de dólares na operação.

Entre os investidores do negócio fundado ainda em 2004 por David Baszucki e Erik Cassel estão fundos de capital de risco bastante conhecidos no mercado. Entre eles destaque para nomes como Andreessen Horowitz, Tiger Global, Tencent Holdings, Dragoneer Investment Group, além até mesmo da empresa Warner Music.

O interesse dos investidores se dá pelos bons resultados que a companhia vem alcançando nos últimos anos. Febre entre os americanos, principalmente entre crianças de 9 a 12 anos de idade, a Roblox viu o número de usuários de sua plataforma crescer 82% nos primeiros nove meses de 2020. A receita do período ficou em 558,7 milhões de dólares e a previsão é de que este número salte para 1,5 bilhão de dólares em 2021.