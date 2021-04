FGC inicia pagamento aos credores da Companhia Hipotecária Brasileira

O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) iniciou o pagamento da garantia que presta a credores da Companhia Hipotecária Brasileira, instituição financeira que entrou em liquidação extrajudicial em 11 de março por decreto do Banco Central.

Serão pagos cerca de 120 milhões de reais a cerca de 2 mil credores que investiram em ativos cobertos pelo FGC.

Descubra onde estão as melhores oportunidades da com a EXAME Invest Pro

O pagamento da garantia ordinária é realizado diretamente em conta corrente ou conta poupança de clientes, pessoas físicas, que fizeram a solicitação de pagamento por meio do aplicativo do FGC.

Segundo o FGC, é a primeira vez que os credores pessoas físicas não precisam comparecer fisicamente a uma agência bancária para assinar documentos e solicitar o pagamento das garantias. Todo o processo de solicitação da garantia pode ser feito por meio do app.

Caso o credor prefira, o processo pode ser realizado presencialmente. Nesses casos, o cliente deve enviar um e-mail para credores.chb@fgc.org.br, para que o FGC faça contato e indique a agência bancária que a pessoa deverá comparecer para apresentar os documentos necessários e realizar o processo para receber a garantia.

Para as pessoas jurídicas, foi liberado no site do FGC um formulário para cadastramento, de modo que os responsáveis possam ser identificados e orientados sobre como deverão proceder para receber a garantia.