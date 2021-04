Fiat Mobi registra o maior aumento de preço entre 0 km mais vendidos

O Fiat Mobi foi o carro com o maior reajuste médio de em março, de acordo com o Monitor de Variação de Preços (MVP) da KBB Brasil, empresa especializada em pesquisa de preços de carros novos e usados. O subcompacto apresentou uma variação de 5,83% no último mês, seguido por Renault Duster Oroch (5,24%) e Volkswagen T-Cross (4,64%).

A última edição da pesquisa mostrou que, em média, os preços dos carros 0 km tiveram reajuste de 1,87% no mês. Contudo, alguns modelos sofreram aumentos médios acima deste patamar.

É o caso dos modelos já citados, além da dupla Voyage e Virtus da Volkswagen, cuja variação ficou em 4,17% e 4,05%, respectivamente. No caso do Voyage, vale lembrar que em fevereiro o modelo já havia sido reajustado em 3,38%, em média.

Veja os cinco veículos com os maiores reajustes médios de preços 0 km em março

Modelo Variação Fiat Mobi 5,83% Renault Duster Oroch 5,24% Volkswagen T-Cross 4,64% Volkswagen Virtus 4,17% Volkswagen Voyage 4,05%

Os comportamentos de preços dos modelos da Volkswagen contribuíram para que a marca fique entre as cinco que tiveram os maiores acréscimos médios de preços em março, com 2,59% de variação. A Audi é detentora da maior média de aumentos, com 3,15%, seguida pela Jeep, com 2,99%.

As cinco montadoras com os maiores reajustes médios de preços em março

Marca Variação Audi 3,15% Jeep 2,99% Citroën 2,90% Volkswagen 2,59% Hyundai 2,14%

A KBB Brasil utiliza tecnologias de análise de dados e big data para produzir os levantamentos. O processamento é realizado por um complexo algoritmo alimentado semanalmente por uma base com mais de 800 mil informações de preços de diferentes fontes do mercado. Além disso, os dados são avaliados diariamente para garantir a validação dos preços publicadoS. Todos os preços são públicos e podem ser consultados gratuitamente no site.