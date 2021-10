É possível ficar rico mesmo ganhando pouco? Estes 4 passos podem ajudar

Por bastante tempo, acreditou-se que era preciso ter muito dinheiro para começar a operar no mercado financeiro — e que a de valores representava um atalho para ficar rico da noite para o dia. Mas hoje já sabemos que nenhuma dessas afirmações é verdadeira.

Embora tenha mesmo o potencial de gerar riqueza para os investidores ao longo do tempo, dificilmente o mercado financeiro transformará pessoas comuns em milionárias de uma hora para a outra. O mais comum é que esse processo de geração de riqueza aconteça gradativamente, com a realização de aportes constantes, reinvestimento dos lucros e ajuda dos chamados juros compostos.

A ideia de que é preciso ter uma grande quantia guardada para começar a também é equivocada. Na verdade, há excelentes ativos com valores acessíveis disponíveis no mercado.

Jerson Zanlorenzi, que é responsável pela mesa de e derivativos do BTG Pactual digital, dá alguns exemplos de investimentos acessíveis para quem está começando.

“Para quem tem um perfil mais conservador, temos o fundo BTG Pactual Tesouro Simples, por exemplo. É um fundo que vai render praticamente o dobro da poupança, tem liquidez no mesmo dia e nenhuma . Já para conseguir exposição em ações de maneira diversificada e de fácil acesso, há o ETF IBOB11, que vai seguir o índice com a menor taxa de administração do mercado”, diz.

Com mais e 10 anos de experiência no mercado financeiro, o especialista também é responsável pelo desenvolvimento de um passo a passo que promete impulsionar a jornada do investidor rumo à riqueza por meio de investimentos responsáveis. Entenda aqui.

Mas, ainda que sejam uma etapa importante do processo de construção de riqueza, os investimentos não são os únicos responsáveis encurtar essa trajetória. Veja, abaixo, outros passos que podem te ajudar a realizar o sonho de ficar rico mais rápido.

1- Invista em educação financeira

Entender como o dinheiro funciona é o primeiro passo para ter mais controle financeiro e, consequentemente, aumentar as suas chances de ficar rico no . Isso evita que você caia em armadilhas que prometem torná-lo milionário de uma hora para a outra e ajuda a tomar melhores decisões financeiras ao longo do tempo.

Uma boa alterativa é procurar por cursos livres sobre educação financeira na internet. Por valores acessíveis, muitos deles ensinam as melhores maneiras de administrar suas finanças, evitar dívidas e investir de maneira responsável.

2- Gaste menos do que ganha

Muitas pessoas ainda gastam mais do que têm em caixa. Para evitar que isso aconteça, é importante diferenciar as despesas essenciais e fixas (como aluguel, contas e luz, água e celular) das variáveis (como gastos com lazer viagens) e, a partir daí, estabelecer um teto de gastos mensal.

Tome cuidado também com as compras parceladas no cartão de crédito, lembrando sempre que o valor disponível ali é um empréstimo e, portanto, é preciso ter certeza de que você terá o dinheiro necessário para pagar a fatura disponível quando chegar a hora.

3- Poupe diariamente

Pode não parecer, mas há diversos gastos diários e dispensáveis que acabam corroendo o seu processo de enriquecimento. Por isso, escolher bem onde você vai gastar o seu dinheiro é essencial.

É claro que você não precisa se privar de atividades que te trazem prazer, mas certamente pode deixar o delivery de todos os dias apenas para os finais de semana; pensar duas vezes antes de realizar aquela compra por impulso ou reavaliar se precisa mesmo de tantos pontos de TV a cabo (ou assinaturas de streaming), por exemplo.

Afinal, se você não conseguir poupar uma quantia (mesmo que pequena) no final do mês, como poderá investir seu dinheiro para aumentar seu patrimônio?

4- Invista bem suas economias

De nada adianta poupar dinheiro, mas deixá-lo parado na poupança ou na conta corrente perdendo valor para a inflação. Por isso, essa quarta e última dica é a principal responsável por alavancar o seu processo de enriquecimento e construção de patrimônio.

Ao começar a investir é importante manter os pés no chão e fugir de falsos gurus que prometem ensinar métodos simples para ficar rico de um dia para o outro com investimentos.

"Quando o assunto é 'ter o dinheiro trabalhando para você' não existe receita de bolo ou bala de prata. O que existe é dedicação e controle. O mercado financeiro é muito generoso com quem é generoso com ele, então se você cuidar bem do seu dinheiro por muito tempo, ele cuidará de você por muito tempo também. A construção de riqueza tem a ver com aportes mensais, diligência nos investimentos e disciplina", pontua Zanlorenzi.

Por isso, não exite em procurar ajuda de profissionais ou investidores mais experientes quando tiver dúvidas e estude o mercado constantemente. Assim você terá cada vez mais autonomia neste processo e poderá tomar decisões cada vez mais assertivas.

Construindo Riqueza

Pensando em ajudar cada vez mais brasileiros a alcançarem a independência financeira por meio de estratégias responsáveis de investimento, a EXAME Academy preparou a Jornada Construindo Riqueza, uma imersão com Jerson Zanlorenzi no mundo dos investimentos.

Até o dia 13 de outubro, o especialista irá compartilhar diariamente suas estratégias e dicas de investimento por meio de um grupo fechado no Whatsapp. Você pode se inscrever para participar gratuitamente clicando aqui.

QUERO ENTRAR NO GRUPO

Os participantes do grupo também terão a oportunidade de se inscrever na pré-venda do curso Construindo Riqueza, que começa na quarta-feira, 13 de outubro. Durante o treinamento, eles poderão contar com uma ajuda mais individualizada de Zanlorenzi nessa busca por construção de patrimônio e aprenderão desde como montar uma carteira de investimentos até como diversificá-la de maneira correta.

Dê o primeiro passo rumo à sua liberdade financeira. Participe da Jornada Construindo Riqueza.