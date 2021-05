Ficou animado com Petrobras? Política de preços ainda é incógnita

As ADRs da Petrobras sobem quase 5% no pré-mercado americano nesta sexta-feira, 14, após a divulgação de seu balanço do primeiro trimestre na última noite. No período, a empresa apresentou EBITDA ajustado de 48,95 bilhões de reais, superando o consenso de mercado da Bloomberg de 46,88 bilhões de reais. O líquido ficou em 1,17 bilhão de reais.

Embora tenha agradado investidores, Bruno Lima, analista-chefe da Exame Invest Pro, alerta que é preciso estar mais atentos à política de preços que a nova direção irá tomar do que o ao "retrovisor". Segundo ele, o da gasolina da Petrobras está defasada em 14% em relação ao praticado no mercado internacional.

"Petrobras é um ativo aparentemente barato? Sem dúvidas. Mas o primeiro trimestre foi gestão [do ex-presidente] Castello Branco. Agora vai começar a nova gestão de fato", comentou no programa Abertura de Mercado desta sexta.

Para Lima, a melhor opção para o investidor deve ser esperar até que a Petrobras do presidente Joaquim Silva e Luna dê sinais de cumprimento da paridade internacional de preços. "É preciso entender a linha de raciocínio do novo corpo executivo para ganharem mais confiança daqui para frente, ou não."