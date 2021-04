FIIs de tijolo vs FIIs de papel: em qual deles investir no pós-crise?

Quem investe em (FIIs) está acostumado a ver o mercado dividido em dois tipos principais de produtos: os fundos de tijolo e os fundos de papel. O primeiro grupo investe em imóveis, enquanto o segundo aplica os recursos dos cotistas em títulos do mercado imobiliário.

Os FIIs de tijolo em geral sofreram de forma mais acentuada na , principalmente aqueles com imóveis corporativos ou do setor shoppings centers. Os fundos de galpões, por outro lado, têm sido uma exceção positiva na pandemia devido à demanda por logística do e-commerce. Já os fundos de papel compram certificados de recebíveis imobiliários (CRIs), letras de crédito imobiliário (LCIs), letras hipotecárias (LHs) e outros correlatos.

Durante a crise, os FIIs de papel levaram vantagem sobre os de tijolo, que tiveram de lidar com as consequências do isolamento social. O cenário, no entanto, pode estar prestes a mudar.

“Os fundos de tijolo vem sofrendo com a pandemia, mas vemos isso como oportunidade. Existem FIIs muito bons sendo negociados com desconto em relação ao valor patrimonial. O cenário atual é difícil, mas daqui pra frente a tendência é melhorar”, Gabriela Costa, head de distribuição institucional e RI de FIIs do Banco Inter.

Junto com Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter, Costa participou nesta sexta-feira, 23, do programa FIIs em Exame. Apresentado pelo professor Arthur Vieira de Moraes, da EXAME Invest Pro, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 15h.

As duas foram convidadas para comentar as do banco para simplificar o investimento em FIIs. A principal estratégia adotada pela instituição é o investimento passivo em fundos imobiliários, através de dois índices: o IFI-D, que acompanha FIIs de papel, e o IFI-E, que segue fundos de tijolo.

Os índices observam os 30 fundos mais líquidos do IFIX – índice oficial da B3 para FIIs – no segmento de tijolo e de papel, e os fundos passivos da casa replicam a estratégia.

“O investidor consegue alocar mais ou menos em determinada estratégia de FIIs de acordo com o cenário. Atualmente acreditamos que a recuperação econômica vai trazer boas notícias para os fundos de tijolo, mas ainda assim é sempre bom manter uma base do patrimônio em FIIs de papéis indexados à inflação. Afinal, o risco inflacionário no Brasil nunca é descartado”, explica Vitória.

Outro ponto a se considerar são as razões por trás da escolha de um fundo passivo. “Um FII que replica um índice e possui 30 ativos têm uma grande o suficiente pra ter uma exposição que, no ‘financês’, a gente chama de sistemática. O investidor não fica exposto ao fundo ‘a’, ‘b’ ou ‘c’, mas sim ao sistema tijolo – independente do segmento”, explica Vieira.

Durante a conversa, as convidadas explicaram as razões por trás da criação dos índices e comentaram os principais riscos desse tipo de fundo. Assista ao programa completo abaixo:

