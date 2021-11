FIIs de tijolo vs FIIs de papel: prós e contras segundo dois especialistas

Os imobiliário (FIIs) podem ser divididos em duas grandes categorias: os fundos de tijolo e os fundos de papel. Os FIIs de tijolo são aqueles que investem no imóvel físico, enquanto os FIIs de papel compram títulos de crédito do setor imobiliário, os CRIs – créditos de recebíveis imobiliários.

Com a subindo de 6,25% para 7,75% ao ano, a atratividade dos FIIs de papel ganha força, já que os títulos de dívida tem sua remuneração atrelada à taxa de juros. Ou seja, juros mais altos significam rendimentos mais polpudos para esses fundos.

O mesmo não pode ser dito dos FIIs de tijolo, que não conseguem se adaptar tão rapidamente às mudanças de cenário. Um exemplo claro é a relação dos fundos com a alta da inflação. Embora o aluguel dos imóveis seja reajustado pela inflação, o repasse da elevação dos preços para o inquilino não acontece tão rápido pela própria dinâmica do mercado imobiliário.

O resultado é que os fundos de papel têm ganhado maior protagonismo. “O ativo financeiro, como um título de crédito, é corrigido mais rapidamente. Tem uma defasagem de um ou dois meses, mas o ajuste chega relativamente rápido para o cotista”, explica Arthur Vieira de Moraes, professor da EXAME Academy.

Por outro lado, os FIIs de tijolo costumam ficar o dobro de tempo gerando renda sobre o mesmo capital investido em comparação com um FII de papel. A conclusão é dos especialistas João da Rocha Lima Jr. e Carolina Gregório, membros do núcleo de Real Estate da Escola Politécnica da USP e sócios diretores da Unitas-Real Estate e da BR Capital Dtvm, gestora e administradora de administradora e gestora de .

