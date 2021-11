Filiação de Bolsonaro ao PL; 5 fundos no exterior e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira, 30, para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Variante Ômicron, Caged, discurso do Fed e o que mais move o mercado

Temores sobre potenciais estragos de nova cepa do coronavírus voltam a pressionar bolsas de valores, após dia de recuperação

Bolsonaro oficializa filiação ao PL nesta terça-feira

A filiação chegou a ser marcada para o último dia 22, mas foi adiada por desentendimentos em relação à composição de palanques estaduais nas eleições de 2022

5 fundos para no exterior com até R$ 1 mil

Analista de fundos do BTG Pactual digital, Juliana Machado explica a proporção indicada para investimentos internacionais e as características dos produtos

Com inovação, receita de farmácias Panvel deve chegar a R$ 3,2 bi em 2021

Rede de farmácias cria programa de aceleração de startups para ampliar inovação e atingir a meta de dobrar em 5 anos

: primeira parcela é paga hoje; veja como usar bem o dinheiro

O 13º salário é um direito garantido a todos que trabalharam por pelo menos 15 dias com a carteira assinada ao longo do ano

IRPF 2021: Receita Federal paga lote residual de restituições

O crédito bancário será pago para 260.412 contribuintes e o valor de R$ 179.055.455,43 referem-se ao quantitativo de contribuintes que têm prioridade legal

Balanço da Salesforce: receita recorde, mas sob pressão

Em 2020, a empresa acumulou alta nas receitas de 24%, dado o avanço da digitalização de seus clientes. No entanto, para o fim deste ano, a companhia tem alguns desafios

Com R$ 3 bi em capital segurado, Azos recebe aporte de R$ 55 mi

Recursos serão investidos em tecnologia e contratação de talentos

Vale vê em evento na China divisor de águas para o do minério

Estrategista da mineradora vê "boas perspectivas" para o preço da commodity no segundo e terceiro trimestres de 2022

Natura cresce portfólio vegano e chega a 90% dos produtos

A cera de abelha, por exemplo, já não é empregada em novas formulações, mas é o último componente não-vegano que ainda integra o portfólio da Natura; entenda o processo de inovação da marca de cosméticos

Política e mundo

Programa de tarifa social de energia vai dobrar de tamanho e valor

Custo do programa que dá descontos nas contas de luz dos mais pobres vai dobrar e atingir R$ 7 bi ao ano com nova regra

Variante Ômicron estava na Holanda desde 19 de novembro, diz autoridade

Variante foi encontrada pela primeira vez na África do Sul em 9 de novembro

Mesmo com PEC dos Precatórios, União pode enfrentar R$4,8 tri em cobranças

Segundo Advocacia Geral da União, há R$ 926 bi em dívidas que podem ser cobradas a qualquer momento. Projeto deve ser votado hoje na CCJ do Senado

Enquanto você desligou...

Herdeiros da Gucci ameaçam processar filme de Ridley Scott

Casa Gucci é dirigido pelo cineasta britânico Ridley Scott, de 83 anos, que fez alguns dos filmes mais emblemáticos dos últimos 40 anos, como Blade Runner, Alien, Gladiador e Thelma e Louise

Liam Payne faz show em festa de 15 anos em Goiânia; saiba o cachê

Ex-One Direction esteve no Brasil para evento particular; registros da celebração de aniversário viralizaram nas redes

Covid: sintomas da variante Ômicron são diferentes da Delta, diz médica

Cientistas que assessoraram o governo da África do Sul disseram que, embora a ômicron pareça ser mais transmissível, os casos parecem muito leves

Metaverso movimenta R$ 30 milhões em 3 vendas e iate virtual bate recorde

Interesse por ativos e propriedades nos universos de realidade virtual explode e plataformas registram vendas de terrenos e NFTs com valores milionários

Abertura de mercado

VALE3) VAI AUMENTAR PRODUÇÃO DE MINÉRIO" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/5YuybnLuo5k?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Exame Flash