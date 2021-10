Fim da meia-entrada em SP?; PIB dos EUA; balanços e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (28) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Reação ao Copom, PIB dos EUA, BCE, Vale e Petrobras e o que move o mercado

Bolsas internacionais operam de forma mista à espera de dados americanos e decisão monetária na Europa

Deputados de São Paulo aprovam fim da meia-entrada; entenda

O projeto de autoria do deputado Arthur do Val foi aprovado em votação única e segue para a sanção do governador, João Doria

Argentina: desvalorização recorde sufoca economia dos hermanos

Peso chega a patamar mais baixo da história diante do dolár; país ainda sofre com crescimento baixo, taxa de pobreza de 42% e dívida externa de 44 bilhões de dólares

Gestora de Ray Dalio espera ganhar com alta da inflação americana

Bridgewater Associates se posiciona em ativos que se beneficiam de choques de demanda

Tribunal de Justiça: Leilão de carros de juízes tem descontos de até 25%

Os veículos estão em bom estado e foram utilizados por sargentos, tenentes e juízes

Amazon divulga resultado chave para entender futuro da empresa

Empresa se prepara para contratar centenas de milhares de funcionários em mercado de trabalho acirrado nos EUA, o que deve elevar despesas

Petrobras divulga balanço, que deve ter forte receita com petróleo em alta

Mineradora Vale também divulga dados financeiros dos últimos três meses nesta quinta-feira

Com caixa bilionário, Movida tem 7x maior no terceiro trimestre

Empresa tem aumento de receita em todas as verticais de negócios; plano é acelerar cada vez mais a adoção de carro por assinatura

Amaro e Pantys lançam coleção 'nua' que valoriza diferentes tons de pele

Além dos produtos, marcas também irão doar calcinhas absorventes para mulheres em situação de pobreza menstrual

Aviação executiva: após comprar Icon, Voar Aviation chega forte ao sudeste

Nascida em Goiânia, empresa expandiu para o triângulo mineiro em 2018 e, com os ativos da Icon em grandes aeroportos como Congonhas e Santos Dumont, consolida suas operações no sudeste

Política e mundo

Governo tenta novamente votar PEC dos Precatórios na Câmara nesta quinta

Votação da PEC prevista para a quarta-feira naufragou por falta de quórum. Governo precisa de 308 votos favoravéis para aprovar projeto que abre espaço fiscal para a criação do Auxílio Brasil

Ciro Nogueira defende união entre PP e PL na chapa Bolsonaro

Em entrevista, o ministro da Casa Civil também negou que Auxílio Brasil seja eleitoreiro, mas não explicou como ficará a partir de 2023

Mais uma cidade na China entra em confinamento após caso de covid-19

Cerca de 6 milhões de chineses estão agora sujeitos a medidas de confinamento

Índia prende muçulmanos por torcerem pelo time de críquete do Paquistão

Autoridades alegam que três jovens gritaram frases 'anti-Índia' durante jogo válido pela Copa do Mundo da modalidade; eles foram acusados de 'promover inimizade e terrorismo cibernético'

Enquanto você desligou…

Keanu Reeves: veja o presente de mais de R$ 55 mil que o ator deu a dublês

Keanu Reeves consolida o status de ‘cara mais legal de Hollywood’ ao presentear a equipe de dublês de ‘John Wick’ durante jantar em Paris; veja imagens

Conmebol anuncia que não apoia Copa do Mundo a cada dois anos

O anúncio é um revés para as tentativas do presidente da Fifa, Gianni Infantino, que visitou alguns países da América do Sul neste mês com o objetivo de reforçar seu plano de realizar a Copa do Mundo a cada dois anos

Agenda

No Brasil, é divulgado o Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) de outubro, indicador que mede a variação de preços para reajuste de contratos de aluguéis, pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Os Estados Unidos divulgam os resultados do seu Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre de 2021, com o crescimento da região no período. Já o Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego no país, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho.

Frase do dia

“Às vezes, quando você inova, comete erros. É melhor admiti-los rapidamente e continuar a melhorar suas outras inovações” — Steve Jobs.

Abertura de mercado

Exame Flash