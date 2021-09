Fim das tampas: Nestlé abandona mais um item em ofensiva contra o plástico

Sem as tampas, a solução encontrada pela empresa foi desenvolver uma tecnologia “abre fácil", uma abertura também em material pet que encolhe ao receber ao quente, ganhando formato e substutuindo a função da tampa, vedando a entrada de ar.

A , a ação deve servir de estímulo para que a empresa cumpra com a meta global de tornar 100% de suas embalagens recicláveis ou reutilizáveis até 2025. Hoje, 95% das embalagens de Nescau, por exemplo, já são recicláveis.

Aplicar essas mudanças em Nescau é algo significativo para a empresa suíça. Afinal, a linha de produtos já é presente em cerca de 65% dos lares brasileiros, segundo a Nestlé. "A retirada das tampinhas, além de reduzir a quantidade de plástico, é uma maneira que encontramos de facilitar a cadeia, que deixa de se preocupar com tampinhas descartadas de forma incorreta”, conta Daniele Micheski Mendonça, gerente de marketing de bebidas prontas da Nestlé.

As tampinhas, porém, não são a primeira ofensiva da Nescau contra o plástico. Em 2020, a empresa lançou uma bebida orgânica que dispensa o uso de tampas plásticas em sua embalagem. Pouco tempo depois, decidiu abolir os canudos.

A jornada de sustentabilidade da Nestlé

No caso da Nestlé, o comprometimento com a extinção do plástico começou em 2019, quando anunciou a pretensão de abolir, gradualmente, os canudos plásticos das caixinhas de Nescau. Um ano depois, a empresa se comprometeu a substituir totalmente os canudos de plástico da linha por de papel a partir de dezembro de 2020.

Fora as envolvendo a substituição do plástico e design de embalagens, a empresa cultiva um histórico de esforços e parceiras com instituições de impacto socioambiental. No último ano, a Nestlé se envolveu com a TerraCycle, startup de economia circular, para implementar processos de coleta inteligente para as embalagens da linha Ninho. Com a parceria, consumidores e cooperativas podem receber recompensas, que posteriormente são convertidas em doações a entidades sem fins lucrativos, ao enviar embalagens e sachês para a TerraCycle.

A Nestlé também mantém, em parceria com o Projeto Tamar, ações de conscientização ambiental sobre descarte de materiais. A intenção é ter um papel ativo na economia circular, pensando a sustentabilidade para além das fábricas, mas atuando na ponta, com a coleta e reuso de materiais.

No último ano, a empresa também deixou de aplicar filme plástico externo em caixas de bombom. Com essa mudança, a companhia deixa de usar mais de 450 toneladas por ano em plástico. mais de 600 mil tampas anualmente, segundo a empresa.

Ouça o podcast ESG de A a Z e fique por dentro de tudo que acontece no capitalismo de stakeholder