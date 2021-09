Fim do bull market? Morgan Stanley vê risco crescente para o S&P 500

Uma queda de mais de 20% no mercado acionário dos Estados Unidos parece cada vez mais provável, de acordo com estrategistas do Morgan Stanley liderados por Michael Wilson.

Embora ainda seja o pior cenário, o banco disse que evidências começam a apontar para um crescimento mais fraco e queda da confiança dos consumidores.

Em relatório divulgado nesta segunda-feira, 20, estrategistas traçaram duas direções para os mercados dos EUA, que chamaram de “fogo e gelo”. Caso resulte em "fogo" -- a visão mais otimista -- o Federal Reserve (Fed, banco central americano) retiraria o estímulo para evitar o superaquecimento da economia.

“O resultado típico do ‘fogo’ levaria a uma correção modesta e saudável de 10% do S&P 500”, escreveram. Vale lembrar que o S&P 500 é o principal índice do mercado acionário dos Estados Unidos.

Porém, é o cenário do “gelo” -- o mais pessimista -- que tem ganhado força segundo os estrategistas. Na visão do Morgan Stanley, o quadro está caminhando para mostrar uma mostra forte desaceleração econômica somado a lucros pressionados para as companhias listadas. Neste caso, o recuo do S&P 500 poderia superar 20%.

Nesta segunda-feira, os mercados globais reagem à de dívida da incorporadora imobiliária chinesa Evergrande, que poderia impactar o sistema financeiro de forma mais ampla.

Entre estrategistas de Wall Street, o Morgan Stanley é mais pessimista do que a maioria, mas suas opiniões ecoam em outros bancos que também fizeram previsões de baixa recentemente. Estrategistas do Goldman Sachs e Citigroup, por exemplo, destacaram a possibilidade de choques negativos encerrarem o período de ganhos do mercado dos EUA.

“Será fogo ou gelo? Não sabemos, mas o cenário do gelo seria pior para os mercados e estamos inclinados nessa direção”, escreveram os estrategistas do Morgan Stanley. “Acreditamos que a transição do meio de ciclo terminará com a correção finalmente atingindo o S&P 500.”

O banco recomendou que investidores optem por defensivas e de qualidade como proteção e mantenham alguma exposição a papéis do setor financeiro que se beneficiarão com o aumento das taxas de juros.