Fim do Nubank? Criptoaposta milionária pode acabar com os bancos; entenda

Diferentemente do que muitos pensam, o mercado de vai muito além da especulação. A grande mágica desse universo não está apenas em comprar ativos, como bitcoin, e vê-los decolarem em tempo recorde por uma simples questão de oferta e demanda. Mas sim, ter a possibilidade de embolsar lucros extraordinários em curtas janelas de tempo investindo em novas tecnologias e soluções para a sociedade através das moedas digitais.

Talvez você não saiba, mas a maioria dos projetos que apresentam lucros exponenciais possui aplicações no mundo real que podem mudar todo o curso de toda uma cadeia econômica e até mesmo o nome de marcas conhecidas.

Por exemplo, quem investiu singelos 1.000 reais no criptoativo Mana (Descentraland) no início deste ano já tem na conta mais de 38.000 reais, uma vez que Mana valorizou simplesmente 3.787% em 2021.

O retorno exponencial entregue pela cripto em questão se dá pelo fato de que ela está inserida em um mercado com um potencial imenso ainda inexplorado, o metaverso, ou o grande responsável por fazer o Facebook mudar de nome.

E Mana não foi a única a causar um grande impacto em um determinado setor da economia a ponto de enriquecer seus investidores. A criptomoeda Helium, do setor de WEB 3.0 que tem o objetivo de descentralizar a internet e tirar os seus dados do poder das big techs, também seguiu a mesma toada.

Afinal, ela saltou 3.310% em 2021. O que significa uma multiplicação de 34 vezes o valor investido em apenas dez meses.

Embora ambos sejam grandes exemplos de criptomoedas que entregaram retornos exponenciais por possuírem aplicações reais no mundo, eles ficam pequenos quando comparados ao que aconteceu com quem investiu na criptomoeda AXS em janeiro deste ano.

Para você que não sabe, Axie Infinity (AXS) é um jogo online criado dentro da rede do Ethereum, a segunda maior criptomoeda existente. Mas AXS não é apenas mais um jogo online, afinal ela criou uma forma diferente de recompensar seus jogadores. Em vez de ter de pagar para jogar, quem recebe aqui são os jogadores, eles ganham para jogar. O modelo ficou conhecido como play-to-ear ("ganhe para jogar").

Mas quem realmente ficou milionário com AXS não foram os jogadores que ganhavam para jogar, mas sim quem investiu na sua criptomoeda.

Há possibilidade de, no mínimo, 200 vezes de upside

Por exemplo, no dia 16 de janeiro de 2021 o departamento de criptomoedas da Empiricus enviou um alerta para seus leitores indicando a compra de AXS. Na época a crypto ainda era cotada em 0,50 dólar e passava longe de ser o maior jogo play-to-earn existente.

Essa convicção se provou verdadeira. Afinal, desde a indicação, AXS se tornou o jogo que mais cresce no mundo, tornando-se o maior projeto baseado em NFT de todos os tempos. Crescimento esse que foi convertido diretamente para o bolso daqueles que compraram AXS quando o departamento da Empiricus indicou.

Do dia 16 de Janeiro até hoje, AXS acumula valorização de 29.000%, transformando cada 4.000 reais investidos em mais de 1 milhão de reais. Mas até mesmo um retorno dessa magnitude não é nada comparado com o que o departamento de criptomoedas da casa de análise enxerga para a sua nova grande aposta.

Agora, o departamento de criptomoedas identificou uma nova oportunidade dentro do segmento de finanças descentralizadas (DeFi) que, segundo sua análise, tem de tudo para seguir um caminho semelhante ao de AXS e fazer 5.000 reais se tornarem 1 milhão de reais, quem sabe, no curto/médio prazo.

Mais do que isso, os especialistas do departamento estão convictos de que sua nova aposta pode causar uma revolução e descentralizar o sistema financeiro tradicional, colocando fim aos bancos como conhecemos hoje.

O estrategista-chefe de investimentos da Empiricus, Felipe Miranda, afirmou recentemente que o próprio Nubank, que deve passar por um processo de IPO no início de dezembro, será um dos que serão ameaçados por essa nova aposta.

"Eu acredito que cripto vai matar todos os bancos. Por isso eu acho o [ da ação do] Nubank exagerado" – Felipe Miranda

Ela pode abalar o Nubank e colocar 1 milhão de reais no bolso de seus investidores

Pode até ser difícil de imaginar um cenário em que todos os grandes bancos sejam “ameaçados de extinção” por projetos disruptivos e inovadores. Ainda mais aqui no Brasil, onde os bancos apresentam lucros recordes atrás de recordes.

Mas é justamente nos altos lucros dos bancos que está sua maior "fraqueza". Afinal, os grandes lucros do setor bancário se dão, em sua maioria, pelas taxas abusivas que os mesmos cobram de seus clientes.

É taxa de manutenção, taxa de transação, produtos financeiros que só rendem o bolso dos gerentes, seguros que em sua maioria não passam de grandes furadas e por aí vai. Eu tenho certeza de que sabe do que eu estou falando.

Mas se olharmos o retrospecto e observarmos o processo evolutivo que fez novas tecnologias que, em um primeiro momento eram vistas como grandes piadas, disruptarem gigantes multinacionais, esse futuro pode não estar tão distante assim.

Basta ver o que aconteceu com o Yahoo nos anos 2000. Caso não saiba, o Yahoo foi um dos pioneiros no sistema de buscas, até surgir o Google que acabou com o reinado do Yahoo e enriqueceu os acionistas que acreditaram que ele venceria o líder.

Pare e pense, quem é maior hoje? O Google ou o Yahoo? De 1996 até 2004, o Yahoo foi a estrela da festa na americana. De 2004 em diante, quando o Google estreou na bolsa, o reinado do Yahoo acabou completamente. O Google valorizou +4.245% ante tímidos +150% do Yahoo que foi vendido por 4 bilhões de dólares.

O que seria considerado muito, se o Google não estivesse valendo, na mesma época, cerca de 713 bilhões de dólares.

O mesmo com quem investiu na Netflix. No início, muitos questionavam o modelo de negócios da hoje gigante de tecnologia. Porque ter filmes e séries online se temos a Blockbuster e outras locadoras de DVDs? Bom, a resposta está na reportagem abaixo:

Enquanto a Netflix cresceu simplesmente 57.354,33% e enriqueceu seus investidores a Blockbuster viu o seu império ser disruptivo em um período menor do que 20 anos.

O gatilho que pode fazer esta criptoaposta transformar R$ 5.000 em R$ 1 milhão acabou de ser acionado

Agora, essa mesma revolução está acontecendo com o sistema financeiro. E um grande passo para que este setor se torne descentralizado, sem taxas abusivas e mais transparente acabou de ocorrer.

Trata-se de um evento aguardado pelo criptomercado há anos e que vai atingir em cheio a nova grande aposta do departamento de criptomoedas da casa de análise.

O otimismo do analista aumenta ao observar os retornos capturados pelas moedas DeFi logo após esse evento. Veja a tabela de valorização de algumas DeFis logo após o evento:

A menor da lista, HYDRO, valorizou 10.000% e multiplicou por mais de 100 vezes o dinheiro de quem investiu nela logo após o evento.

Enquanto a líder do ranking, Bake, entregou incríveis 20.900% de retorno em menos de um ano. Isso significa multiplicar o dinheiro por 210 vezes em 10 meses. Ou ainda transformar cada:

100 reais investidos em R$ 21.000;

000 reais investidos em R$ 210.000; e

Apenas 4.761reais em R$ 1.000.000.

Isso aconteceu, não é um exercício teórico. Quem investiu na Bake, por exemplo, pôde transformar uma quantia pequena em milhões... uma fortuna de uma vida toda.

Mas, como ganho passado não garante retorno futuro, agora os especialistas do departamento de criptomoedas da Empiricus estão focados em achar as criptomoedas com maior potencial para entregar retornos exponenciais.

E, na opinião da casa de análise, diferente da última vez, Bake não será a maior beneficiada com o evento.

Os especialistas da casa de análise acreditam que, dessa vez, outras criptos serão as próximas a te dar a oportunidade de transformar alguns milhares de reais em um milhão no curto/médio prazo, como aconteceu com quem investiu em Bake. E fundamentos não faltam para que isso aconteça novamente.

Agora elas estão prontas para decolar

Afinal, segundo um estudo da Binance Research, o crescimento dos DeFis foi de 2.300%, totalizando um milhão de usuários, como você pode ver no gráfico abaixo:

A pesquisa, que busca traçar um perfil dos investidores de criptoativos, mostra ainda que 66% dos usuários entrevistados já utilizam serviços DeFis, com uma grande presença principalmente no sudeste asiático.

Segundo esse mesmo estudo, o valor investido no segmento passou de US$ 697 milhões no fim de 2019 para US$ 16 bilhões em 2020. Um crescimento de mais de 2.300%. Hoje, esse número já passa dos US$ 40 bilhões.

Se a média de crescimento da classe já é assustadora, quando pegamos casos específicos o aumento fica ainda mais chocante. Veja o que aconteceu com apenas uma moeda do ranking das maiores DeFi há uma semana.

Em apenas 24 horas, ela apresentou um crescimento de nada mais nada menos que 58.000%, o que representa um aumento de 580 vezes em um dia. Que fique claro que esta não é a criptomoeda que Franco vai revelar no dia 29.

Mas, como disse, os movimentos acontecem muito rápido nesse mercado e isso fica ainda mais evidenciado em ciclos de altas como estamos vivendo agora. Grandes investidores começam a "sair" do Bitcoin e do Ethereum rumo às criptomoedas menores que ainda estão baratas.

A hora é agora: a nova criptoaposta que pode saltar 200 vezes e formar novos milionários investidores

A boa notícia é que você pode participar desse movimento do início. Afinal, como dito anteriormente, a mágica desse mercado é justamente buscar embolsar retornos expressivos em curtas janelas de tempo por meio de projetos inovadores e disruptivos.

