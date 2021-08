Fim do recesso do Congresso; temporada de balanços e tudo para ler hoje

Leia as principais noticias desta segunda-feira, 2, para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: balanço do Itaú, IPO da Raízen e o que mais move o mercado

Temporada de balanços conta ainda com os resultados de BB Seguridade, Cielo e PetroRio nesta segunda-feira

Movile, dona do iFood, recebe seu maior aporte: R$ 1 bilhão da Prosus

Recursos serão utilizados para acelerar o crescimento de startups que concentram quatro teses: iFood (delivery), Zoop e MovilePay (fintechs), Mensajeros Urbanos e Moova (logística) e Afterverse (games)

Fim do recesso: veja quais são as prioridades do Congresso

Expectativa é que, nos próximos meses, sejam votadas as reformas política e tributária, além do projeto de privatização dos Correios

Diversidade nos Jogos de Tóquio é histórica. Ela pode impactar sociedade?

A participação de atletas mulheres e LGBTI+ nunca foi tão alta nas Olimpíadas. O exemplo dos Jogos podem reforçar o tema nas empresas, mas há desafios, dizem especialistas

Hidrelétricas do Sudeste e Centro-Oeste registram menor nível da história

Operador Nacional do Sistema Elétrico já prevê que cenário se repita em agosto; dados são piores aos de 2001, quando país passou por racionamento

Nova economia: o que é e como se destacar como líder

Entenda as novas competências dos profissionais que vão liderar a transformação das empresas na nova economia

Saque-aniversário do FGTS: nascido em agosto já pode sacar o dinheiro

Os valores do saque-aniversário do FGTS ficam disponíveis para saque a partir do primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador que optou pelo benefício

Política e mundo

Sanções da LGPD entram em vigor, mas apenas como advertências

Quase um ano após a lei de dados entrar em vigor, 40% das empresas ainda não têm condições de cumprir integralmente o dispositivo

PMI industrial da zona do euro cai a 62,8 em julho

A reabertura da economia levou ao aumento da demanda, mas gargalos de oferta elevaram os preços dos insumos

Crescimento da indústria da China recua para mínima em 15 meses em julho

A economia chinesa enfrenta os custos mais altos de matéria-prima, o que pesou sobre o crescimento dos lucros em empresas industriais em junho

Para pagar Família, governo quer abrir brecha de R$40 bi para gastos

Proposta que será apresentada hoje ao Congresso prevê parcelamento de dívidas da União em nove anos

Olimpíada 2021: Simone Biles vai competir na final da trave da ginástica

Esta será a primeira vez que a atleta será vista competindo em Tóquio após desistir da final por equipe feminina, citando problemas de saúde mental

Enquanto você desligou...

25 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

A EXAME preparou uma lista com cursos e eventos que serão disponibilizados online ao longo desta semana para ajudar quem tem ou quer começar um negócio

Estágio e Trainee: Creditas abre inscrições; veja mais empresas com vagas

Buscando uma boa oportunidade para iniciar a carreira? Confira a seleção de programas de estágio e trainee com inscrições abertas

Abertura de mercado