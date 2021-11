Final da Libertadores sem álcool?; 3ª dose em SP e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias de hoje para ficar bem informado:

Flamengo x Palmeiras: lei seca vira debate antes de final em Montevidéu

Final da Libertadores acontece no mesmo final de semana da eleição -- o que impediria a venda de bebidas

São Paulo começa a aplicar dose de reforço em adultos hoje, 18

Pessoas imunizadas com duas doses até o dia 17 de junho poderão tomar a injeção de reforço até sexta-feira, 19; a prefeitura de São Paulo espera imunizar 800 mil pessoas nestes dois dias

Precificação do follow-on da Petz, Hypera e o que mais move o mercado

Minério de ferro fecha em queda na Ásia e renova menor patamar em mais de um ano; dólar sobre contra emergentes

Nubank se associa à Copa do Mundo do Catar para reforçar alcance global

Banco digital brasileiro, na reta final para abrir o capital na de Nova York, será apoiador regional do evento para a América do Sul

da Caixa sobe 69,7% no terceiro trimestre e alcança R$ 3,2 bilhões

A carteira de crédito ampliada do banco público encerrou o terceiro trimestre em R$ 842,3 bilhões, crescimento de 11,3% em um ano

Choque nos balanços: a Faria Lima esqueceu que fica no Brasil?

Resultados das empresas refletem economia nacional, mercado se surpreende e derruba preços

Luiz Barsi: investidor tem que ter malícia para fisgar oportunidades

Bilionário conhecido como 'Rei dos ' explica a tese que o levou a ampliar as posições em da Cielo e do IRB Brasil

Como a voz dos consumidores pode garantir mais segurança na Black Friday

Do fechamento da compra ao pós-venda, o uso de biometria de voz para autenticação do cliente é uma das principais tendências para a data mais aguardada do comércio

Black Friday: Gelt oferece até 100% de reembolso em mercados e farmácias

Plataforma de cashback é parceira das principais marcas de consumo do país, como Super Candida, Seara e Sadia; dinheiro pode ser sacado sem a necessidade de conta em banco

Black Friday: conheça as estratégias do comércio para driblar a inflação

Pesquisa mostra que 74% das pessoas pretendem parcelar as compras e que o tíquete médio deve ser menor que em 2020. Vendas terão queda real, diz CNC

Ilhabela estuda alargar seis praias, como fez Balneário Camboriú

O prefeito Toninho Colucci (PL) disse que a medida pode reduzir a erosão costeira e evitar a inundação de ruas, além de oferecer mais espaço para os turistas

Senadores propõem limite ao uso da folga na PEC dos Precatórios

Pela emenda dos três senadores, o espaço fiscal aberto em 2022 seria de R$ 89 bilhões, exatamente o montante de despesas com precatórios, que ficariam fora do teto no ano que vem

Delta foi detectada em 99% dos testes em todo o mundo nos últimos 60 dias

Variante do coronavírus também já é responsável por 90% dos casos no Brasil

Comer como um bilionário? Veja as comidas favoritas de Gates, Bezos e Musk

Fast-food ou uma comida sofisticada? Nem sempre a fortuna determina nossos hábitos alimentares, como é o caso de grande parte dos bilionários

Aos 29, ela comanda seis supermercados e fatura R$ 285 milhões

A empreendedora Daniela Lacerda, de 29 anos, é CEO da Corujão 24h, uma das principais redes supermercadistas da Bahia e também a mais jovem mulher do setor no estado

Crianças portuguesas estão ‘falando como brasileiros’, entenda por quê

O tema se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais no Brasil

O vale-alimentação vai mudar? Entenda o que acontece com novo decreto

Entre simplificações de normas trabalhistas, o decreto nº 10.854 trouxe novas regras para a oferta de benefícios de alimentação

