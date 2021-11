Fintech do Santander realiza feirão de negociação e dá desconto de até 80%

A Sim, fintech de empréstimo do Santander, realiza entre os dias 15 e 30 de novembro, o primeiro feirão de negociação de dívidas. Quem tiver débitos ou parcelas atrasadas na companhia terá descontos de até 80% na renegociação ou quitação do contrato.

Além do desconto, é possível parcelar a dívida em até 72 vezes e contar com isenção total dos juros de atraso. A solicitação de renegociação é feita nos canais de atendimento da Sim, e o cliente recebe a proposta por e-mail em até 2 dias.

“Com o recebimento do , o fim do ano é um momento oportuno para o brasileiro resolver as suas dívidas e limpar o nome. Pensando em apoiar nossos clientes em sua organização financeira, lançamos o Feirão de Renegociação, que certamente vai auxiliar na retomada do fôlego nas finanças e na readequação de suas contas”, afirma Francisco Muñoz, presidente da Sim.