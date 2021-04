Quem é a Monkey Exchange, fintech que recebeu US$ 6 mi do Itaú e da Quona

Com os 6 milhões de dólares, a Monkey planeja ampliar sua oferta de produtos dentro do universo de antecipação de recebíveis, em segurança e montar uma área de análise de dados para explorar as informações que a empresa acumulou nos últimos quatro anos de operação.

“Também vamos aumentar nosso time e investir em novas soluções, como a nova plataforma de agenda de cartões, com data prevista de lançamento para início de 2021, além de potencializar nossa operação na América Latina, que foi iniciada em 2020 e ganhará ainda mais força neste ano com nossa chegada a Chile, Colômbia e México”, diz Müller

O aporte é o primeiro investimento feito pelo fundo de CVC do Itaú, gerido pela Kinea. “Esperamos contribuir para acelerar o crescimento da empresa na América Latina e, por meio de investimentos semelhantes, queremos alavancar as startups com credibilidade perante futuros stakeholders, sejam eles clientes, parceiros ou investidores, além de fomentar a ponte com o nosso ecossistema”, afirma Philippe Schlumpf, que comanda a iniciativa de Venture Capital na Kinea.